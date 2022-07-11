Old Trafford'un yeni menajeri, 2022/23 sezonunda Portekizli yıldızı kadrosunda görmek istediğini söyledi.

Manchester United menajeri Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun geleceğiyle hakkındaki dedikoduları sonlandırmaya çalıştı.

Portekizli oyuncu geçtiğimiz yaz transfer döneminde eski takımına dönüş yaptı ancak Old Trafford'daki geleceği hakkında soru işaretleri var.

Şampiyonlar Ligi sahnesinde yer almak isteyen Cristiano Ronaldo'nun farklı bir takıma transfer olabileceği iddia edilirken Erik ten Hag oyuncusunun satılık olmadığını söyledi.

Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu satacak mı?

Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak isteyip istemediği sorulduğunda Ten Hag şunları söyledi:

"Bana böyle bir şey söylemedi. Haberleri okudum ama dediğim gibi Cristiano satılık değil, planlarımız arasında var ve birlikte başarıya ulaşmak istiyoruz."

"Bu sezonu Ronaldo üzerinden planlıyoruz. Onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum."

"Bu konu ortaya çıkmadan önce onunla görüştüm. Onunla sohbet ettik ve gerçekten iyi bir konuşmaydı."

Cristiano Ronaldo'nun adı hangi takımlarla anılıyor?

Kırmızı Şeytanların yıldızı, ailevi nedenlerden dolayı henüz Manchester United ile sezon öncesi antrenmanlarına katılmadı.

Jose Mourinho'nun ekibi Roma'nın Portekizli oyuncu ile ilgilendiği iddia edilirken Chelsea de ön plana çıkan takımlar arasında.

Ayrıca Neymar'ın transfer dedikodularının ortasında Cristiano Ronaldo'nun Paris Saint-Germain'e gidebileceği iddiaları da medyada yer aldı.

Daha fazlası