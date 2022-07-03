Portekizli yıldızın Kırmızı Şeytanlara veda etmek istediği bilinirken Roma formasını giyebileceği kulüpler arasında.

Roma efsanesi Francesco Totti, Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibine transfer ihtimalini değerlendirdi.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılık talebinde bulundu ve menajeri Jorge Mendes, Portekizli için birçok kulüple temasa geçti.

37 yaşındaki oyuncuya ilgi gösteren kulüpler arasında Jose Mourinho'nun ekibi Roma'nın da olduğu söyleniyor ancak Totti bu transfere sıcak bakmıyor.

Francesco Totti ne söyledi?

Roma efsanesi Totti, Cristiano Ronaldo'nun İtalyan ekibine katılacağı söylentilerini Sky Sports Italia'ya değerlendirdi:

"Bu iddialara hiçbir zaman içtenlikle inanmadım. Çünkü mevcut gerçeği biliyorum. Gerçekten doğru olsaydı harika olurdu ve bence tüm Roma taraftarları inanılmaz heyecanlanırlardı."

"Ancak Dybala'yı kadroya katmak çok mümkündü. Daha sonra bazı şeyler yaşandı ve olmadı. Roma'ya gelebileceğini düşünüyordum. Bir görüşme oldu ama ne konuşulduğunu bilmiyorum."

Francesco Totti ayrıca en çok hangi transferin ilgisini çektiğini de açıkladı: "Lukaku'nun dönüşü büyük bir olaydı. Aynı şekilde Pogba'nın Juventus'a dönüşü de öyle."

Ronaldo neden ayrılmak istiyor?

Kariyerinin son yıllarına yaklaşan Ronaldo, 2022/23 sezonunu Şampiyonlar Ligi'nin dışında geçirmek istemiyor.

Manchester United'ın geçen yıl Premier Lig'de ilk dördün dışında kalması, Ronaldo'yu kariyerinde beş kez kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupası için mücadele edebileceği bir takım aramaya itti.

37 yaşındaki oyuncu yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede, makul bir teklif geldiği takdirde ayrılmasına izin verilmesini istedi.

Kırmızı Şeytanların bu sezon ligde zirve mücadelesi veremeyeceğini düşünen Ronaldo, ilk dördün bile gerçekçi bir hedef olmadığına inanıyor.

Görkemli kariyerinin sonbaharında olan yıldız forvet Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde oynamaya devam etmek istiyor.

Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nden bir sezon dahi uzak kalmaya tahammülü yok. Yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın yeniden yapılanma projesi Ronaldo'yu kalmaya ikna edemedi.

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