Cristiano Ronaldo Real Madrid'e dönmek için teklif bekliyor

Juventus'ta bu sezon yaşanan başarısızlıkların ardından İtalya'da mutsuz olan Cristiano Ronaldo, İspanyol basınına göre Real Madrid' dönmek istiyor.

İspanyol basınının önde gelen gazetelerinden Marca, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönmeye ikna olduğunu öne sürdü. Habere göre Serie A'da şampiyonluk yarışından uzaklaşan Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde de Porto'ya elenmesiyle birlikte büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Portekizli yıldız, İspanyol ekibinin teklif yapması halinde yeniden La Liga' dönüş yapacak.

Katkı yapacağına inanıyor

Marca'da yer alan haberde Ronaldo'nun kariyerinin en başarılı yıllarını geçirdiği Real Madrid'e dönmek için istekli olduğu kaydedilirken, takıma yeniden büyük bir katkı yapacağına inandığı vurgulandı. Juventus formasıyla bu sezon çıktığı 34 maçta 30 gol atan ve ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını koruyan Ronaldo, geçtiğimiz sezon 37, 2018-2019 sezonundaysa 28 gol atmıştı.

Sergio Ramos açıklamıştı

Ronaldo'nun Juventus'a transferi her ne kadar Karim Benzema'nın daha ön plana çıkmasını sağlasa da Portekizli yıldızın Real Madrid'deki varlığı hiçbir zaman unutulmadı. Takımın kaptanı Sergio Ramos geçtiğimiz günlerde Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılmasını her iki taraf için de bir hata olarak nitelendirmişti.

"Ronaldo'yu asla göndermezdim çünkü bu takımın kazanma alışkanlığı için çok önemli bir isimdi. Şimdi hem Ronaldo kaybetti hem de Real Madrid. Bu ömür boyu sürmesi gereken bir ilişkiydi"

Ronaldo Real Madrid'de ne yaptı?

Dokuz sezon oynadığı Real Madrid ile iki La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Cristiano Ronaldo, 438 kez giyidği Real Madrid formasıyla 450 gol atma başarısı göstermişti. Kulübün efsane isimleri Alfredo Di Stefano ve eski takım arkadaşı Raul'u geride bırakan Ronaldo, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

Bale de dönmek istiyor

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e dönmeye hazır olduğu haberlerinin ardından İspanyol ekibinde eskiye dönüş çağrışıma neden olan bir diğer haber de Gareth Bale'den geldi. Kiralık olarak Tottenham forması giyen Gareth Bale son yıllardaki en iyi form durumuna ulaştığını belirtirken, sezon sonunda yeniden Real Madrid'e döneceğini açıkladı.

"Tottenham'a sadece bir yıl için geldim. Euro 2020'nin ardından Real Madrid'de kalan bir yıllık kontratımı tamamlamak için İspanya'ya döneceğim. Kendimi zinde ve geri dönmeye hazır hissediyorum."

Ronaldo'nun geri dönüşünün gerçekleşmesi halinde Real Madrid dört Şampiyonlar Ligi zaferi yaşan ileri üçlüsünü yeniden bir araya getirmiş olacak.

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