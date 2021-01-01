Cristiano Ronaldo, Porto yenilgisi sonrası İtalya'da hedef tahtasında: "Başkaları umurunda değil"

2-1'lik Porto yenilgisi İtalya'da Cristiano Ronaldo'nun tartışılmasına neden oldu. En sert tepkiler ise eski futbolcu Antonio Cassano'dan geldi.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'ya 2-1 yenilmesinin yankıları sürüyor.

İtalya'da eleştirilerin merkezinde Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekizli oyuncu, ülkesinde oynanan maçta takımını galibiyete taşıyamadı ve iyi bir performans sergileyemedi. Bunun sonucunda da İtalya medyasında en çok eleştirilen oyuncuların başında geldi.

La Gazetta Della Sport, her maç sonunda olduğu gibi bu maçta da oyuncuları puanladı. Juventus'ta en düşük notu 4 ile Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancour alırken, onu 4.5 ile Cristiano Ronaldo takip etti. En yüksek notu ise Torino ekibinin tek golünü kaydeden Federico Chiesa (7) aldı.

Ayrıca eski futbolculardan Antonio Cassano da Portekizli oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttu. Cassano, bir diğer eski yıldız Cristiano Vieri'nin Twitch kanalında yaptığı açıklamada Ronaldo hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Maç başına bir gol atıyor, ancak onun Pirlo'nun futbol felsefesini anlaması için bu zor bir istatistik.O her zaman biraz bencil davrandı. Başkalarının gol atıp atmaması umurunda değil. Gol atmak için yaşayan bir oyuncu. Maçı kazanmak için yaşamıyor, gol için yaşıyor ve bu da şimdilerde durumu daha da kötüleştiriyor. Herkes için zaman geçiyor ve bu durum herkesi zora sokuyor."

Torino'ya 2-1 lik yenilgiyle dönen Juventus, rövanş maçını 9 Mart'ta oynayacak.

Cristiano Ronaldo Porto karşısında ne yaptı?