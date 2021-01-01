Cristiano Ronaldo: Porto maçı umarım uzun yürüyüşün başlangıcı olur

Cristiano Ronaldo, bir başka Şampiyonlar Ligi serüveninde Juventus ile finale giden yolda "uzun yürüyüş"e hazır.

Portekizli yıldız, büyüleyici kariyeri boyunca 5 kez Şampiyonlar Ligi zaferini tattı ve şimdi 6. kez kupayı ellerinde görmek istiyor.

Manchester United ve Real Madrid ile bu kupanın sahibi olan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni Juventus'la ilk kez kazanmak için "uzun bir yürüyüşe" çıkmaya hazır.

Juventus'un 25 yıllık bekleyişini sona erdirmek isteyen Ronaldo, Porto maçında mücadele verecek.

Cristiano Ronaldo ne söyledi?

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Cristiano Ronaldo, "Sanki bu noktadan sonra başka bir yarış başlıyor" diyerek Şampiyonlar Ligi serüvenine karşı heyecanını dile getirdi.

"Şampiyonlar Ligi tamamen bununla alakalı: nakavt turları. Sanki bu noktadan sonra başka bir yarış başlıyor ve herkesin en başarılı oyununu sergilemesi gerekiyor çünkü her ayrıntı fark yaratabilir."

"Son birkaç yılda istediğimizi veremedik ancak her sezon daha fazlasını hedeflemeye devam ediyoruz ve bu yıl da bir istisna değil."

"Yarın çok güçlü bir takıma karşı önemli bir maçımız var ve umarım bu, finale kadar gitmek istediğimiz uzun yürüyüşün başlangıcı olur."

"Rakibe saygı, zafer hırsı ve hedeflerimize %100 odaklanma..."

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Ronaldo, Juventus ile üçüncü sezonunu geçiriyor fakat İtalyan devi ile macerasını bu kez uzun tutmak istiyor.

Juventus 2018-19'da çeyrek final etabında, geçen sezon ise son 16 turunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etmmişti.

Başka neler söylendi?

Son 15 yılını Juventus ile geçiren Giorgi Chiellini, Porto maçı öncesi basın mensuplarına takım arkadaşı Leonardo Bonucci'nin sakatlığını hatırlatarak Şampiyonlar Ligi'nin zorluğundan bahsetti.

"Şampiyonlar Ligi'nde işler daha zor çünkü rakiplerimizi daha az tanıyoruz."

"Son yıllarda yaptığımız hataları yapmaktan kaçınmalıyız."

"Hedeflerimiz için savaşıyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi başlıyor ve şevkle geliyoruz. Ancak karşılaştığımız zorlukların da farkındayız. İyi savunan ve az gol yiyen takımlar var. Kaliteli isimler var."