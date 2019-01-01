Cristiano Ronaldo Portekiz'i finale taşıdı: 3-1

Portekiz, Cristiano Ronaldo'nın hattrick yaptığı maçta İsviçre'yi 3-1 yenerek UEFA Uluslar Ligi'nde finale çıktı.

yarı finalinde İsviçre'yi konuk eden , sahadan 3-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, 'nun 25. dakikada serbest vuruştan attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın 53. dakikasında İsviçre, Xherdan Shaqiri'nin yaptığı ortada topa hareketlenirken ceza alanında yerde kalan Steven Zuber'in pozisyonu için penaltı bekledi ancak hakem Felix Brych oyunu devam ettirdi. Brych, ardından gelişen atakta Bernardo Silva'nın ceza sahasında düşürülmesiyle Portekiz lehine penaltı kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla Zuber'in pozisyonunu inceleyen Alman hakem, Portekiz lehine verdiği kararı iptal ederek penaltıyı İsviçre'nin kullanacağını işaret etti.

Ricardo Rodriguez, 57. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çevirerek durumu 1-1'e getirdi.

Son anlarda yeniden sahneye çıkan Ronaldo, 88 ve 90. dakikalarda kaydettiği gollerle "hat-trick" yaptı ve mücadeleden 3-1 galip ayrılan Portekiz, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi. Portekizli yıldız bu gollerle milli takımdaki 88. golüne de ulaşmış oldu.

Portekiz'in finaldeki rakibi, ile İngiltere arasında yarın yapılacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak. Ligde üçüncülük ve final maçı ise 9 Haziran Pazar günü oynanacak.

A Ligi gruplarını lider bitiren 4 milli takımın mücadele ettiği finallerin kazananı, UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olacak.