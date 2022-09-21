Manchester United'ın Portekizli efsanesi, gözünü ikinci Avrupa şampiyonluğuna dikti.

Son dönemdeki performansıyla eleştirilerin hedefi haline gelen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy göstermek istediğini söyledi. Dünya Kupası'nın ardından milli takıma veda edeceği yönündeki iddiaları yalayan efsane isim, EURO 2024'te de ülkesi için oynayıp, bir Avrupa şampiyonluğu daha yaşamak istediğini söyledi.

Ronaldo ne söyledi?

"Milli takım kariyerim oldukça uzun ama burada oynamaya devam edeceğimi açıklamak istiyorum. Milli takımdaki yolum henüz bitmedi. Motive oldum ve hırsım yüksek. Birçok genç oyuncuyla birlikte milli takım kampında olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu takımın bir parçası olarak Dünya Kupası'nda ve EURO 2024'te yer almayı arzuluyorum"

Ronaldo Katar'daki Dünya Kupası'nda forma giymesi halinde arka arkaya 10 büyük turnuvaya katılmış olacak. Futbol tarihinin milli formayla en fazla gol atan oyuncusu olan Ronaldo, bugüne dek Portekiz Milli Takımı'nın formasıyla çıktığı 188 karşılaşmada rakip fileleri 117 kez havalandırmayı başarmıştı. İranlı Ali Daei'yi geçen Ronaldo, böylece bir rekor daha kırmıştı.