Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’na dönüş için sert şart koştu

CNN Portekiz'in salı öğleden sonra verdiği habere göre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus milli takım teknik direktörü olduğu sürece Portekiz'e geri dönmeyecek.

Ronaldo etrafındaki kriz gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. 41 yaşındaki yıldız golcü, Al-Nassr'a dönmek için perşembe günü Portekiz kampından erken ayrıldı.

Bunu, kendisine verilen bazı sözlerin tutulmaması nedeniyle yaptı. Teknik direktör Jesus, Norveç'e karşı oynanan maçta da (2-1'lik galibiyet) onu ısınmaya gönderip ardından oyuna almadı.

Ardından Jesus, bir basın toplantısında Ronaldo ile arasında bir sorun olmadığını ve yaşanan konuda kendi gözünde hatalı davranmadığını söyledi.

Ronaldo bundan memnun kalmadı ve özel jetiyle Suudi Arabistan'a gitti. Ardından Instagram'da Portekiz Milli Takımı'na veda ettiğini duyurdu.

Portekiz Futbol Federasyonu ve Jesus, son günlerde beş kez Altın Top kazanan oyuncuyla uzlaşmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

CNN'e göre Ronaldo, Jesus milli takım teknik direktörü olduğu sürece Portekiz forması giymeyecek. Portekizliler bu açıklamayı, Ronaldo'nun teknik direktörü görevden aldırmak için başvurduğu sinsice bir yöntem olarak görüyor.