Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Jorge Jesus, Galler ile oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde ağır toplu bir sürprize imza attı.

Kimsenin beklemediği bir kararla teknik direktör, Real Madrid'in yıldızını yedek kulübesine çekerek orta sahayı yönetme görevini tam bir güvenle Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in oyuncusu Ruben Neves'e verdi; en güçlü silah ise her zamanki gibi tarihi kaptan Cristiano Ronaldo'nun elinde kalıyor.

Portekiz Milli Takımı'nın teknik ekibi, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Galler ile oynanacak karşılaşmaya çıkacak resmi kadroyu açıkladı. Avrupa futbol severlerin, önümüzdeki müsabakalar öncesinde Avrupa'nın Brezilya'sının hazır olup olmadığını sınamak için beklediği bir maç bu.

İlk on bir şu şekilde oluştu:

Kaleci: Diogo Costa.

Savunma: Joao Cancelo - Ruben Dias - Renato Veiga - Nuno Mendes.

Orta saha: Ruben Neves - Bruno Fernandes - Vitinha.

Hücum: Pedro Neto - Joao Felix - Cristiano Ronaldo.









Neves, Real'in oyuncusunu devre dışı bıraktı

Jesus'un kadrosundaki en büyük sürpriz orta sahadaydı; herkes Joao Neves ve Bernardo Silva ikilisinin ilk on birde yer almasını beklerken, Portekizli teknik direktör bu ikiliyi yedek kulübesinde tutmayı tercih etti ve fırsatı tamamen Ruben Neves'e vererek onu Bruno Fernandes ve Vitinha'nın yanında ilk on birde sahaya sürdü.

Bu cesur karar, özellikle fiziksel güce ve yüksek baskıya dayanan Galler karşısında oyunun ritmini ayarlama ve hatları birbirine bağlama becerisine sahip olan Al Hilal oyuncusuna duyduğu büyük güveni yansıtıyor.

Ronaldo hayale liderlik ediyor

Her zamanki gibi Cristiano Ronaldo, Pedro Neto ve Joao Felix'in hızı ve becerisiyle desteklenerek Portekiz Milli Takımı'nın hücum hattına liderlik edecek. Bu hücum üçlüsü, Galler savunmasını rahatsız edecek tüm unsurlara sahip.

Jesus, resmi mücadeleye girmeden önce tecrübe ile gençliği bir araya getiren ideal formülü bulmaya çalışırken, Ronaldo'nun tecrübesine ve büyük maçları çözüme kavuşturma yeteneğine güveniyor.







