Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından 30 gün süreyle men edildi. Ayrıca 255 avro para cezası ödeyecek. Bu cezalar, 41 yaşındaki forvetin son millî maç döneminde Portekiz millî takımından ayrılma kararının ardından geldi.

Ronaldo, eylül sonunda Portekiz'in Norveç'i 2-1 yendiği millî maçta yedek kulübesinde kalmasının ardından millî takım teknik direktörü Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşadı. Ronaldo'ya göre Jesus, maç öncesinde kendisine yaklaşık yarım saat oynayacağı sözünü vermişti.

Ronaldo maç sırasında ısınmaya gönderildi ancak sonunda hiç süre alamadı. Bunun üzerine ciddiye alınmadığını düşünen forvet, daha sonra Jesus'un ikinci bir sözünü de tutmadığını söyledi. Ronaldo'ya göre teknik direktör, bir basın toplantısında durumu kamuoyuna açıklayacağına söz vermişti.

Gerilim öyle yükseldi ki Ronaldo, Portekiz'in Danimarka ile karşılaşmasından önce millî takım kampından ayrılmaya karar verdi. Portekizli yıldız daha sonra yayımladığı ayrıntılı açıklamada takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi. Açıklamasında, millî takımdan ayrılma kararının sonuçsuz kalamayacağını kabul etti.

Ronaldo'nun bu açıklamada kendisine uygun bir ceza verilmesini bizzat istemesi dikkat çekti. Kaptan, örnek alınan bir isim olmasının davranışının sert biçimde değerlendirilmesi için bir neden olduğunu vurguladı. Böylece Jesus'un tutumuna yönelik eleştirilerine rağmen ayrılışının sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğunu ortaya koydu.

Portekiz Futbol Federasyonu, bir buçuk hafta önce kaptan hakkında resmî disiplin soruşturması başlatıldığını duyurmuştu. Nihai ceza netleşene kadar Ronaldo'nun men cezası geçici olarak devam edecekti.

Nihai ceza artık belli: 30 gün men ve 255 avro para cezası. Ronaldo'nun kazandığı astronomik maaş göz önüne alındığında, özellikle para cezasının düşüklüğü dikkat çekiyor.

Men cezası, Ronaldo'nun takımdan ayrıldığı 30 Eylül'den itibaren geçerli olacak şekilde geriye dönük olarak başlatıldı. Bu da Ronaldo'nun Portekiz'in bir sonraki millî maçı olan 14 Kasım'daki karşılaşmada yeniden görev alabileceği anlamına geliyor.