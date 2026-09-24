Cristiano Ronaldo, Portekiz’de son derece talihsiz bir başrol oynarken, olağanüstü Erling Haaland Norveç’e yolu gösteriyor

Uluslar Ligi'nde D Grubu da resmen başladı. Portekiz, başrolde talihsiz bir Cristiano Ronaldo'nun olduğu maçta Galler'i güçlükle 1-0 mağlup etti. Norveç de Erling Haaland önderliğinde Danimarka karşısında üç puanı 3-2'lik galibiyetle aldı.

Portekiz - Galler 1-0

Portekiz, Galler'den çok daha üstündü ve Cristiano Ronaldo ile kısa sürede iki önemli fırsat yakaladı. Ancak skoru açan isim sonunda João Félix oldu: Uzak mesafeden çektiği şutla kaleci Danny Ward'ı avladı.

Portekizliler için çok daha fazlası mümkün görünüyordu, ancak özellikle Ronaldo şanssızdı. Önce çok büyük bir fırsatı kalenin üzerinden auta gönderdi, ardından attığı gol de iptal edildi. Maçın son bölümünde Galler adına Lewis Koumas beraberlik golüne çok yaklaştı, ancak o gol gelmedi. Portekiz skoru korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Norveç - Danimarka 3-2

Norveç maça mükemmel başladı ve yirmi dakika dolmadan 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Martin Ødegaard'ın asistinde Oscar Bobb dar alanda uzak köşeyi buldu, çok geçmeden Erling Haaland da Antonio Nusa'nın hazırladığı pozisyonda farkı ikiye çıkardı.

Norveç rahat bir konuma geçmişti, ancak Danimarka kolay teslim olmadı. Mikkel Damsgaard, müthiş bir frikikle skoru 2-1'e getirdi. Devre arasından sonra ise durum 2-2 oldu; Rasmus Højlund bir kornerden gelen topta sert bir vuruşla ağları sarstı.

Bir an için Danimarka'nın sonuca gideceği düşünüldü, ama ardından yine Haaland sahneye çıktı. Golcü oyuncu, kullanılan bir korner organizasyonunda acımasızca vurdu: 3-2. Norveç daha sonra üstünlüğünü korudu, ancak David Møller Wolfe'un kırmızı kartı nedeniyle maçı on kişi tamamlamak zorunda kaldı.