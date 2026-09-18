Cristiano Ronaldo (41), teknik direktör Jorge Jesus tarafından Portekiz’in Uluslar Ligi maçları için kadroya çağrıldı. Danimarka, Norveç ve Galler, Portekiz ekibinin sıradaki rakipleri.

Ronaldo’nun milli takım kariyerinin geleceği, Dünya Kupası son 16 turunda İspanya’ya elenilmesinin ardından belirsiz görünüyordu. Tecrübeli oyuncu maçın ardından gözyaşlarına boğulmuştu, ancak milli takım kariyerine devam ediyor.

Ronaldo, Portekiz formasıyla 233 maça çıktı (146 gol). Al-Nassr oyuncusu, Ağustos 2003’te milli takım debutunu yaptı ve yirmi yılı aşkın bir süre sonra hâlâ ülkesi için forma giyiyor.

Milli takım kariyerindeki onca yılın mutlak zirvesi, 2016’da Avrupa şampiyonluğunun kazanılması oldu. Forvet oyuncusuna, büyük turnuvalardaki çeşitli denemelerine rağmen bir Dünya Kupası zaferi nasip olmadı.

Jorge Jesus, Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılan Roberto Martínez’in yerine geldi. Jesus, Portekiz’de daha önce Benfica ve Sporting Portekiz’in de teknik direktörlüğünü yaptı. Geçen sezon Al-Nassr’da Ronaldo’nun hocasıydı.

Portekiz, 24 Eylül’de Uluslar Ligi’nin başlangıcında Galler ile karşı karşıya gelecek. Üç gün sonra ise Dünya Kupası’nda çeyrek finale çıkmayı başaran Norveç ile karşılaşacak.

Portekiz’in tam kadrosu

Kaleci: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting Portekiz), Samuel Soares (Benfica)

Savunma: Gonçalo Inácio (Sporting Portekiz), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (Benfica), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), Ruben Neves (Al Hilal), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid)

Hücum: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Fábio Silva (Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al-Ahli), Francisco Conceição (Juventus), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Galatasaray).