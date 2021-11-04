Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola'nın takımlarına kaç gol attı?

Samet Çayır
Nov 04, 2021 11:50 UTC +00:00
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Ronaldo, Pep'in takımlarına karşı 16 maçta yedi gol kaydetti. 6 Kasım'da Manchester United - Manchester City maçıyla bir kez daha rakip oluyorlar.

Cristiano Ronaldo, 12 yıllık bir aradan sonra İtalya Serie A devi Juventus'tan ayrıldı ve Manchester United'a döndü.

Kırmızı Şeytanlar 2003-2009 yılları arasında kadrosunda bulundurduğu süperstarı geri getirmek için bonuslarla birlikte 23 milyon euro'ya varan bir teklif sundu ve onu aldı.

Ronaldo, United'daki bir önceki döneminde üç Premier Lig, bir FA Cup, iki Lig Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Ayrıca Ballon D'Or ve FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülü gibi birçok bireysel ödül kazandı.

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Artık kadrosunda Ronaldo'yu barındıran United, rakibi Manchester City'nin son zamanlarda Premier Lig'deki hakimiyetini sona erdirmeyi umuyor. Eski FC Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola onlara katıldığından beri, City son beş sezonda üç Premier Lig şampiyonluğu, dört Lig Kupası ve bir FA Cup kazandı.

2009'dan 2017'ye kadar Real Madrid oyuncusu olan Ronaldo'nun, 2008'den 2012'ye kadar Real'in dev rakipleri FC Barcelona'ya hocalık yapan Pep Guardiola ile uzun bir geçmişi var. Portekizli yıldız, İspanyol deha ile İspanya'da çok kez karşı karşıya geldi. Guardiola'nın Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde ise bu ikili, Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine rakip oldu.

Ronaldo ile Pep Guardiola ilk kez karşılaştığında Ronaldo'nun Manchester United'daki ilk dönemindeki son maçıydı. İngiliz devi, 2008 - 09 Şampiyonlar Ligi finalinde Guardiola'nın Barcelona'sıyla karşılaşmış ve 2-0 kaybetmişti.

Cristiano Ronaldo'nun Pep Guardiola'nın takımlarına karşı istatistikleri nasıl?

SezonYarışmaMaçSonuçRonaldo'nun golleri
2008/09Şampiyonlar Ligi finaliFC Barcelona 2-0 Manchester UnitedM-
2009/10La LigaFC Barcelona 1-0 Real MadridM-
2009/10La LigaReal Madrid 0-2 FC BarcelonaM-
2010/11La LigaFC Barcelona 5-0 Real MadridM-
2010/11La LigaReal Madrid 1-1 FC BarcelonaB1
2010/11Copa del Rey finalFC Barcelona 0-1 Real MadridG1
2010/11Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçıReal Madrid 0-2 FC BarcelonaM-
2010/11Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçıFC Barcelona 1-1 Real MadridB-
2011/12La LigaReal Madrid 1-3 FC BarcelonaM-
2011/12La LigaFC Barcelona 1-2 Real MadridG1
2011/12Copa del Rey çeyrek final ilk maçıReal Madrid 1-2 FC BarcelonaM-
2011/12Copa del Rey çeyrek fnal ikinci maçıFC Barcelona 2-2 Real MadridB1
2011/12İspanya Süper Kupası ilk maçıReal Madrid 2-2 FC BarcelonaB-
2011/12İspanya Süper Kupası ikinci maçıFC Barcelona 3-2 Real MadridM1
2013/14Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçıReal Madrid 1-0 Bayern MünihG-
2013/14Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı Bayern Münih 0-4 Real MadridG2