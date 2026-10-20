Al-Nassr, Salı akşamı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde kıl payı bir galibiyet aldı. Riyad ekibi, Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı penaltıya rağmen sahasında Neom SC'yi 1-0 mağlup etti.

Bu hafta da Ronaldo çok konuşuluyor. Pazartesi günü, Eylül ayı sonunda Portekiz milli takımının kampından öfkeyle ayrıldığı için Portekiz Futbol Federasyonu tarafından 255 euro para cezasına ve 30 gün uzaklaştırma cezasına çarptırıldığı açıklanmıştı.

Salı günü Al-Nassr ilk yarının bitimine kısa süre kala penaltı kazanınca Ronaldo, hakkındaki havayı değiştirmeyi umdu. Kariyerinin 982. golünü atmak için topun başına geçti ancak vuruşu dışarı gitti.

Ronaldo, ikinci yarının hemen başında da çok büyük bir fırsat yakaladı. Top kale önüne kafayla gönderildi ancak Portekizli yıldız, boş kale karşısında birkaç metre mesafeden yaptığı vuruşta topu üstten dışarı attı.

Üstün oyununu sürdüren Al-Nassr, bir saatlik oyun sonunda nihayet aradığı golü buldu. Ceza sahasının kenarında topla buluşan João Félix, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Neom bu gole karşılık veremedi. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde üçüncü sırada yer alan Al-Nassr, galibiyetle birlikte 9 maçta 22 puana ulaştı.

Salı günü daha önce Tijjani Reijnders'in golüyle kazanan lider Al-Qadsiah'ın üç puan fazlası var ancak bir maç da fazla oynadı. Neom ise altıncı sırada.