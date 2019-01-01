Cristiano Ronaldo oyundan alındı, maç bitmeden stadı terk etti!

Portekizli yıldız, Milan maçında oyundan çıkarıldıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu ve maç bitmeden stadyumdan ayrıldı...

'da 12. hafta karşılaşmalarında 'un 'ı 1-0'lık skorla devirdiği maçta oyundan alınan , bu karara tepki gösterdi.

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, 55. dakikada Ronaldo'yu oyundan alarak Paulo Dybala'yı sahaya sürerken, bu karardan memnun görünmeyen Ronaldo doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

devine galibiyeti getiren golü ise 77. dakikada Ronaldo'nun yerine oyuna dahil olan Dybala'dan geldi.

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Sky Italia'nın haberine göre maçın kalan bölümlerinde yedek kulübesine dönmeyen Ronaldo, karşılaşmanın bitiş düdüğünden yaklaşık üç dakika önce stadyumdan ayrıldı.

Maurizio Sarri'den açıklama

Öte yandan Maurizio Sarri ise karşılaşmanın ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada oyuncunun dizinde bir problem olduğunu hatırlatırken, "Ronaldo'ya teşekkür etmeliyiz çünkü tüm gece zor bir durumla başa çıkmak zorunda kaldı. Oynamak için elinden geleni yaptı ama durumunu iyi görmedim ve onu oyundan çıkarmanın en doğrusu olacağını düşündüm. Bir futbolcunun oyundan çıkarılmasına bozulmasından daha doğal bir şey olamaz. Geçtiğimiz ayı antrenmanda aldığı darbeye bağlı olarak dizindeki ufak ağrılarla geçirmişti. Bu da performansını etkiliyordu. Sahada her şeyini vermeye çalışan bir oyuncu, beş dakika kala bile oyundan alınsa tepki verebilir. Eğer Ronaldo bu tepkiyi vermeseydi ortada bir sorun var demekti." diye konuştu.

İlk kriz maçında...

Ronaldo, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmada da 82. dakikada oyundan alınmış ve yine bu karara tepkili görünmüştü. 34 yaşındaki oyuncu kenara gelirken Sarri ile hararetli bir diyalog yaşarken, İtalyan teknik adam o maçın ardından da değişiklik kararının sebebi olarak oyuncusunun dizindeki sakatlığı işaret etmişti.