Efsane Cristiano Ronaldo, bugün perşembe günü, Portekiz Milli Takımı'yla yaşadığı tarihi serüvenin ardından milli takım kariyerini sonlandırarak futbolseverleri şaşırttı.

Milli takımı bırakma kararı, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı ve geçtiğimiz milli ara döneminde takım kampından ayrılmasına yol açan anlaşmazlığın haftalar sonrasında geldi.

Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'yla devam etme ve kariyerinde milli formayla 1000. golünü atma hayalini gerçekleştirme isteğine, Jesus'un onu yarın açıklayacağı kadroya dahil etmeye hazır olmasına rağmen, Al Nassr'ın yıldızı bugün milli takımdan emekliliğini duyurma adımını attı.

Böylece bir milli futbolcunun ülkesinin milli takımıyla yaşadığı en muhteşem hikayelerden biri sona eriyor. Cristiano, ülkesinin milli takımıyla futbol tarihinde ölümsüz kalacak efsanevi bir kariyer sundu.

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Portekiz ile yolculuğun başlangıcı

Öncelikle şunu vurgulamak gerekir ki Cristiano, başkalarının başladığı bir işi tamamlamak ya da vitrininde kupaları olan büyük bir deve bir unvan daha eklemek için gelmedi; aksine büyük milli takımların seviyesinden uzak, hedefleri uluslararası turnuvalara katılmanın ötesine geçmeyen bir takıma geldi; onu futbol haritasına yerleştirdi, kupa törenlerine taşıdı ve koca bir nesle futbol dünyasında imkansızın olmadığına dair ilham verdi.

2003 yılının ağustos ayında Cristiano Ronaldo 18 yaş 6 aylıktı, ancak Sporting Lizbon formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve o dönem Manchester United ile anlaştı.

Gösterdiği üstün seviye, o dönem Portekiz futbolundaki büyük isimlere rağmen onu takıma dahil eden Portekiz Milli Takımı'nın Brezilyalı teknik direktörü Luiz Felipe Scolari'nin dikkatini çekti.

Scolari, davetten hemen sonraki ilk maçta onu sahaya sürdü; bu maç Kazakistan'a karşı oynanan bir hazırlık karşılaşmasıydı.

Ardından genç yıldıza davetler peş peşe geldi ve EURO 2004 hazırlıklarında yer aldı; bu turnuvada ilk milli golünü Yunanistan'a karşı oynanan açılış maçında attı.

Final maçında Yunanistan karşısında kupayı kaybetmesine rağmen, turnuva o dönem bir numaralı yıldızı Luis Figo olan Portekiz saflarında büyük bir yıldızın ortaya çıktığını resmen ilan etti.

Cristiano dönemi öncesinde Portekiz

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla sahneye çıkmadan önce bu takım, Brezilya, Arjantin, Almanya, İtalya ve benzeri ülkeler gibi dünya futbolunun süper güçleri arasında değildi.

"Avrupa'nın Brezilya'sı" olağanüstü bireysel yeteneklere sahip ve keyifli bir futbol oynayan bir milli takım olarak görülüyordu, ancak her zaman kupalara aday değildi; dünya arenalarındaki varlığı "aralıklı parıltılar" ve ardından uzun yıllar süren yoklukla tanımlanıyordu.

Dünya Kupası turnuvaları bazında, Ronaldo döneminden önce Portekiz'in katılımı yalnızca 3 defayla (1966, 1986 ve 2002) sınırlı kaldı.

Bu nadir katılımlar sırasındaki en öne çıkan başarı, efsane Eusebio önderliğinde takımın üçüncülüğü elde ettiği 1966 İngiltere Mundial'ine dayanıyor. Geri kalan on yıllar ise neredeyse tamamen yokluk gördü; 1986 Meksika ve 2002 Güney Kore ve Japonya edisyonlarında grup aşamasından erken elenme hüsranı bu yokluğun arasına serpilmişti.

Avrupa Uluslar Kupası turnuvasında ise Portekiz, 2003 yılından önce finaller yolunu yalnızca 3 defa (1984, 1996 ve 2000 edisyonları) tanıdı.

1984'teki ilk katılımda yarı finale ulaşmasına ve bunu EURO 2000'de Luis Figo önderliğindeki "altın nesil" aracılığıyla tekrarlamasına rağmen, milli takımın sicili herhangi bir kıtasal kupadan tamamen yoksun kaldı.

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Ronaldo döneminde tarihi bir dönüşüm

Portekiz'in futbol dünyasındaki gerçek tarihinin Cristiano Ronaldo döneminde başladığı söylenebilir; A Milli Takım, birçok kişinin yalnızca hayal olarak gördüğü şeyleri bu dönemde başardı.

Ronaldo'nun milli takım kariyerinin süresi olan 23 yıl boyunca Portekiz, Dünya Kupası veya Avrupa Uluslar Kupası'ndan hiçbir zaman eksik kalmadı.

Ronaldo'dan önceki onlarca yıl boyunca Portekiz'in Dünya Kupası'nın 3 edisyonuna katıldığını, ancak Don döneminde üst üste 6 kez boy gösterdiğini söylemek yeterli.

Aynı durum, tarihi boyunca yalnızca 3 kez katıldığı EURO turnuvasında da geçerli; Cristiano'nun varlığıyla bu rakamın iki katına ulaştı.

Ayrıca Ronaldo'dan önce Portekiz hiçbir kupa kazanmamışken, şimdi EURO unvanı ve Avrupa Uluslar Ligi'ndeki iki unvan olmak üzere 3 kupaya sahip.

Uluslararası sıralama bazında ise Portekiz'in Cristiano Ronaldo döneminde ilk on dışına yalnızca bir kez, 2008 yılında 11. sırada yer aldığında çıktığını söylemek yeterli.

Portekiz, EURO 2016'yı kazandıktan sonra tarihindeki en iyi sıralamaya ulaştı ve dünyada üçüncü sıraya yükseldi; bu, önceki on yıllarda hayal sayılan bir şeydi.

Cristiano'nun Portekiz ile tarihi rakamları

23 yıl boyunca Cristiano, Portekiz formasıyla pek çok tarihi rakamı başarmayı başardı; bunlardan biri de 234 maçlık birikimiyle milli düzeyde en çok forma giyen oyuncu olması.

Ayrıca Don, 146 gollük birikimiyle ve 45 asistle ülkesinin milli takımında tarihte en çok gol atan oyuncu; bunun yanı sıra tarihte Dünya Kupası'nın 6 edisyonunda gol atan tek oyuncu.

Ronaldo, 14 gollük birikimiyle Avrupa Uluslar Kupası'nın tarihi gol kralı oldu; ayrıca 11 gollük birikimiyle Portekizliler için Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı.

Ronaldo, Portekiz zihniyetini değiştiriyor

Cristiano Ronaldo yalnızca gol atmakla yetinmedi; Portekiz Milli Takımı'yla başlangıcından itibaren kupa kazanmanın gerekliliği üzerine yaptığı açıklamalar, Portekiz'in hırsını tamamen değiştirdi.

Dünya Kupası ve Avrupa Uluslar Kupası'na katılmak Portekiz için bir hayalken, iş katılmanın sıradan bir mesele haline geldiği ve hedefin kupa kazanmak olduğu bir noktaya evrildi.

Ronaldo, eskiden en büyük hayalinin Portekiz'e kupalar kazandırmanın yanında dünyanın en iyi oyuncusu olmak olduğunu açıkladığında bazıları onunla alay etse de, verdiği sözü tuttu ve Portekiz'i 3 kez kupa törenlerine taşıdı; bu, daha önce taraftarların hayalinde bile yer almayan bir şeydi.

Ayrıca Cristiano'nun Portekiz Milli Takımı'ndaki varlığı, rakiplere birçok şeyi dayattı ve tüm Portekizlilerin hırsını yükseltti; bu, Portekiz ve başka yerlerdeki birçok eski yıldızın da tanıklığıyla sabit.

Bugünkü veda mesajlarında, Portekiz'deki birçok eski yıldız, hatta kulüpler, Cristiano'ya teşekkür mesajları sundu; onun kendilerine başarı için ilham verdiğini ve bazılarının imkansız görebileceği şeyleri başarmaya çalışmaları konusunda esin kaynağı olduğunu vurguladılar.

Cristiano ve Portekiz üzerindeki kalıcı etki

Şunu vurgulamak gerekir ki Cristiano, 18 yaş 6 aylıkken dünya futbolunun dev milli takımlarından birine katılmadı; aksine Portekiz, kara at rolünü oynayabilen ve keyifli bir futbol sunabilen orta seviye bir takımdı, ancak hiçbir zaman kupa kazanmanın en güçlü adaylarından biri değildi.

Ronaldo'nun milli takım kariyerini bitirmesiyle Portekiz futbolundaki rolü sona ermeyecek; onunla birlikte başardıkları, gençlerin zihninde değiştirdikleri ve ruhlarına ektikleri şeylerin etkisi başka on yıllar boyunca sürecek.

Bugün Portekiz'de, hatta sınırların ötesinde birçok kişi, Ronaldo'nun başarıda ısrar etme ve imkansız olarak adlandırılabilecek şeyler karşısında pes etmeme konusunda kendileri için bir ilham kaynağı olduğundan söz ediyor.

Sonuç olarak, Cristiano'nun Portekiz'e sunduğu katkı, Portekiz Ekonomi Bakanı Manuel Castro Almeida'nın şu açıklamasında özetlenebilir: "Birçok kişi Portekiz'i yalnızca Cristiano Ronaldo sayesinde tanıyor." Bakan, Portekizli yıldızın öneminin futbolun sınırlarını muazzam ölçüde aştığına ve ülke için büyük bir ekonomik ve uygarlık değeri taşıdığına işaret etti.