Cristiano Ronaldo'nun "Yıldızın Beşlisi" ve "Rochin'in Yüzüncü Golü"nden sonra yaptığı ilk yorum

Al-Nassr takımının kaptanı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında Al-Najma'yı 5-2'lik skorla mağlup ettikleri büyük galibiyetin ardından ilk kez konuştu ve maç sonrası hislerini ve "Al-Alamy"deki takım arkadaşlarının performansını değerlendirdi.

Maç, Ronaldo'nun 34 günlük aradan sonra sahalara dönüşüne sahne oldu ve oyuncu, Al-Nassr formasıyla Roshen Ligi'nde 100. golüne ulaştığı gecede iki gol attı.

Ronaldo, sosyal medya platformu "X" üzerindeki resmi hesabından bir tweet paylaşarak, "Geri dönmek güzel... Birlikte ilerleyeceğiz" dedi.

Ayrıca Ronaldo, Roshen Ligi'ndeki 100. maçına ulaşmasını kutlamak için Roshen Ligi'nin resmi hesabının tweetini paylaşarak büyük sevincini dile getirdi.

Ronaldo, Roshen Ligi golcü sıralamasında 23 golle üçüncü sıraya yükselmesinin ardından Roshen Ligi Birliği tarafından Maçın Adamı ödülüne layık görülmüştü.