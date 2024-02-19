Cristiano Ronaldo’nun SIUU yerine yaptığı yeni gol sevinci kısa sürede büyük ilgi gördü

39 yaşındaki efsane futbolcu yıllardır süregelen SIUU sevinci yerine farklı bir gol sevinci yaşadı.

Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında sürdüren Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, 2024 yılındaki ilk golünü Al Fayda deplasmanında atarken, gol sonrasında yaşananlar dikkat çekti. Takım arkadaşı Marcelo Brozovic’ten aldığı pası iyi değerlendiren ve kaleciyi mağlup eden 39 yaşındaki oyuncu attığı golle takımının 1-0’lık galibiyetinde başrolü oynayan isim oldu.

39 yaşındaki oyuncu gol sonrası sevincinde her zaman olduğu gibi koşup zıplarken, bu defa ellerini göğsüne koydu ve her zamanki SIUU hareketinden farklı bir gol sevinci yaşadı.

Kısa sürede büyük ilgi gördü

Ronaldo’nun bu yeni gol sevincini bundan sonra da tekrarlayıp tekrarlamayacağı şimdiden büyük bir merak konusu olurken, yıldız oyuncunun yeni sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Asya Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkmak için 21 Şubat’ta oynanacak rövanşta Al Fayha’yı sahasında konuk edecek olan Al Nassr, rakibini eleyerek yoluna devam etmeyi planlıyor. Ligde Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal’in yedi puan gerisine düşen Al Nassr, 3-0’lık Al Hilal yenilgisi sonrasında oynadığı beş karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.