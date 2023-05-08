Portekizli süperstar Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez büyük bir tepki aldı.

Suudi Arabistan vatandaşları, Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in Instagram'da paylaştığı bazı bikinili fotoğraflarının ardından ayağa kalktı.

Aralık ayında, sevgilisi Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olmasının ardından Arjantinli model de Arabistan'ın yolunu tuttu.

Georgina, çarpıcı bikinisiyle ailesinin özel yüzme havuzunun etrafında pozlar verdi ve üç seksi fotoğrafını sosyal medya hesabına yükledi.

Suudi Arabistan yasaları, müstehcen içerikli diye nitelendirilen fotoğrafların internette paylaşılmasını yasaklıyor ve bazı Instagram kullanıcıları, yorumlar bölümünde bunu belirttiler.

Hatta bazıları, üstüne bir şeyler giymesi gerektiğini ısrarla ifade ettiler.

Ne söylendi?

Bir kişi, "Çok kaba", başka bir kullanıcı ise "Georgina üstüne bir şeyler giy, Allah seni ıslah etsin!" derken başka bir kişi şunları ekledi: "Bu tür fotoğraflar çektiğin için Allah'tan af dilemelisin."

Ancak Rodriguez'in, kendisine yönelik herhangi bir cezadan kaçınması bekleniyor.

Ortadoğu hukuku uzmanı James Dorsey, Daily Star'a şunları söyledi: "Prensip olarak, Arabistan'da bazı giyim kuralları var, ancak bu kurallar değişti ve gelişti.

"Muhammed Bin Salman'dan önce, vücut ve yüz tamamen kapatılıyordu. Pek çok kadın hala buna bağlı kalsa da artık durum böyle değil.

"Bikini prensip olarak uygunsuz bir elbise olarak kabul ediliyor.

"Ancak, Ronaldo'nun kız arkadaşına bir şey olma ihtimali sıfır gibi görünüyor.

"Suudi Arabistan'ın yakın zamanda LGBTQ turistlerin hoş karşılanacağını söylediğini unutmayın, bu yüzden buna zarar vermek istemeyecekler.

"Asıl soru, Suudi bir kadın bikinili bir fotoğrafını paylaşırsa ne olacağıdır. İşte o zaman yasal ve toplumsal tepki alırsınız."

29 yaşındaki Rodriguez, ülkeye geldiğinden beri, bazı müstehcen kıyafetler içinde seksi pozlar vermekten asla çekinmedi.

Ancak Arjantinli model, Instagram'ın ulusal yasalarını ihlal edecek herhangi bir şey yapmadı.

Son haberlere göre, Ronaldo'nun sadece yarım sezonun ardından Al-Nassr'dan ayrılmak niyetinde olduğu aktarılıyor ve bu durum gerçekleşirse Georgina, ülkenin katı dini kurallarına ayak uydurmak zorunda kalmayacak.

38 yaşındaki oyuncu şu ana kadar 15 maçta 12 gol kaydetti ve 2025'e kadar yıllık 175 milyon Sterlin'lik bir sözleşmesi bulunuyor.

Ancak Rodriguez'in Suudi Arabistan'da pek mutlu olmadığı vurgulanırken Arjantinli model, Ronaldo ile tanıştıkları şehir olan Madrid'e geri dönmeyi arzuluyor.