Portekizli süperstar, yeni hayatından memnun görünürken ailesi de ona ayak uyduruyor.

NE OLDU? Dünya Kupası'ndaki olaylı performansı ve yedek kulübesine hapsolması, daha öncesinde Manchester United ile yaşadığı polemikler ve yaptığı röportajın ardından sözleşmesinin feshedilmesi...

Tüm bunlarından ardından, nihayet Portekizli süperstar kendisine gelmeye başladı ve şu anda, ailesiyle birlikte değer gördüğü bir yerde yaşamanın tadını çıkarıyor.

Al Nassr'a transfer olmasının ardından hayat ortağı Rodriguez, Arabistan'daki yaşamları hakkında bir paylaşımda bulundu.

NE SÖYLEDİLER: Yakında çıkacak bir Netflix belgeseline konu olan Rodriguez, ailenin Suudi Arabistan'da bir tema parkında eğlenirken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve altına "Riyad, ne kadar güzelsin" yazdı.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a yaptığı devasa transfer, yalnızca Avrupa futbolundan uzaklaştığı için değil, Arabistan'da futbol oynayacak olması nedeniyle de eleştiriliyordu.

Pek çok spekülasyonun ardından, Ronaldo ve sevgilisinin evli olması gerektiğini belirten yasaya rağmen kendisinin ve kız arkadaşı Rodriguez'in ülkede birlikte Arabistan'da yaşayabilecekleri doğrulandı.

Özel hayatlarındaki bu problemin çözülmesiyle beraber, Ronaldo ailesi son derece iyi oldukları ülkede mutlu bir görüntü çiziyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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RONALDO'NUN AİLESİ İÇİN SIRADA NE VAR? 37 yaşındaki süperstar, Al-Nassr ile iki buçuk yıllık bir anlaşma imzaladı.

Ronaldo, kırılacak yeni rekorlar ararken ailesinin yeni çevresine alışmak için bolca zamanı olacak.