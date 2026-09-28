Cristiano Ronaldo, pazar akşamı Norveç ile Portekiz arasında oynanan Uluslar Ligi maçının ardından gündem yarattı. Ülkesi 1-2 kazanmasına rağmen Ronaldo’nun son düdüğün hemen ardından doğrudan soyunma odasına gittiği görüntülerde görüldü.

Portekiz, on yedinci dakikada João Felix’in golüyle öne geçti. Erling Braut Haaland, devre arasından kısa süre sonra skoru 1-1’e getirdi ancak üç dakika sonra Gonçalo Ramos’un golüyle durum yeniden 1-2 oldu. Maç da bu skorla sona erdi.

Dikkat çeken nokta, Ronaldo’nun maça yedek kulübesinde başlaması ve sonunda oyuna girmemesi oldu. Bu, Portekiz’in resmi bir milli maçında ilk kez EURO 2008’den bu yana yaşandı.

Ve Ronaldo da bundan memnun görünmüyordu. İnternette dolaşan görüntülerde süperstarın, son düdüğün hemen ardından sinirli bir şekilde oyuncu tüneline doğru yürüdüğü görülüyor. Takım arkadaşları deplasmana gelen Portekizli taraftarlara teşekkür ederken Ronaldo da orada yoktu.

Teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından kaptanının erken ayrılışını o an fark etmediğini kabul etti. Deneyimli teknik adam, kaptan olarak görevleri hakkında Ronaldo ile birebir bir görüşme yapmayı planladığını doğruladı.

Jesus’a göre maçın gidişatı, Ronaldo’nun özel profilindeki bir forveti oyuna almayı gerektirmedi. Teknik direktör, Al-Nassr yıldızının Norveç karşısında kenarda oturmak zorunda kalmasının, rolünün azaldığı anlamına gelmediğini bir kez daha vurguladı.

Taraftarlara teşekkür etmemesi hakkında Jesus, “Buna sadece kendisi cevap verebilir. Gerçek şu ki bugün oynamadı. Bu, ona güvenmediğim anlamına gelmiyor. Ona oyuna alacağımı söylemiştim ama maçın ihtiyaç duyduğu şeyin bu olmadığını düşündüm” dedi.