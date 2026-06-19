Cristiano Ronaldo’nun Neves’in açıklamalarıyla ilgili krize ilişkin ilk yorumu

Portekizli milli orta saha oyuncusu João Neves’in açıklamaları, son birkaç saat içinde dünya futbolseverleri ve Cristiano Ronaldo hayranları arasında bir tartışma dalgası yarattı; ardından “Denizciler”in kaptanı bir birlik mesajı yayınladı.

Ronaldo, bu Cuma akşamı Portekiz milli takımından bazı oyuncularla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Her zaman bir aradayız!” yazısını ekledi. Birçok kişi bunu, Neves’in Suudi Al-Nassr yıldızının milli takımdaki rolüne ilişkin açıklamalarının ardından ortaya çıkan tartışmaya dolaylı bir yanıt olarak değerlendirdi.

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2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalan maçta Portekiz'in golünü atan Paris Saint-Germain yıldızının açıklamaları, milli takımın Ronaldo gibi dev bir yıldızın yanı sıra çok sayıda önde gelen oyuncuyla nasıl başa çıktığına dair bir soruya yanıt niteliğindeydi.

Neves şöyle konuştu: “Cristiano’nun milli takımımız ve futbol için neler yaptığını hepimiz biliyoruz, ancak şu anda hem onun açısından hem de hepimizin açısından, onun da aramızdan biri olduğunu, takıma yardımcı olan bir oyuncu olduğunu ve diğerlerinden farklı olmadığını hissediyorum.”

Ve ekledi: “O da herkes gibi katkıda bulunmak için burada. Çok iyi oynadı ve tüm takım mükemmel bir maç çıkardı.”

Geniş çaplı eleştiri

Neves, konuşmasına Ronaldo’nun performansını överek başlamasına rağmen, açıklamalarının bir kısmı Portekiz kaptanının bazı taraftarları arasında geniş çaplı eleştirilere yol açtı. Bu taraftarlar, Ronaldo’yu “ekstra bir oyuncu” olarak nitelendirmesinin, onun takım içindeki konumunu ve etkisini küçümsediğini düşündüler.

Neves, sosyal medya platformlarında yoğun bir eleştiri dalgasına maruz kaldı. Ronaldo’nun çok sayıda taraftarı, tecrübeli oyuncuyu savunarak, onun etkisinin hem teknik hem de liderlik açısından saha içindeki performansının ötesine geçtiğini vurguladı.

Buna karşılık, diğerleri ise Neves’in sözlerinin bağlamından çıkarıldığını savundu. Bu kişiler, oyuncunun Portekiz milli takımı içindeki takım ruhundan bahsettiğini ve aynı zamanda “Dón”un tarihsel değerini vurguladığını belirtti.



