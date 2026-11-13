Portekiz, Danimarka ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçında efsanevi Cristiano Ronaldo’yu benzeri görülmemiş bir şekilde onurlandırmaya hazırlanıyor. Millî takım, yıldız forvetin kısa süre önce millî takım kariyerini sonlandırma kararı almasının ardından onu kutlamak için bir dizi jest yapılacağını doğruladı.

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Millî takımdan ayrılan tüm zamanların en iyisine özel bir jest

Portekiz millî takımı, bu cumartesi Estadio Municipal de Braga'da Ronaldo'ya tarihî bir saygı gösterisinde bulunmaya hazırlanıyor. Forvet oyuncusunun ülkesi üzerindeki büyük etkisini vurgulayacak bu törende, maç kadrosundaki herkes karşılaşma öncesinde 7 numaralı formayla sahaya çıkacak. Özel tören, Uluslar Ligi A4 Grubu'ndaki beşinci hafta mücadelesinden önce düzenlenecek.

A Bola'ya göre karar, Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) yönetimi ile teknik ekibin katıldığı üst düzey bir toplantıda kesinleştirildi. FPF Başkanı Pedro Proenca, millî takım teknik direktörü Jorge Jesus ve şu anda Bernardo Silva, Ruben Dias ile Bruno Fernandes'in de yer aldığı takımın lider oyuncularıyla görüştü. Birlikte, Ağustos 2003'te başlayan bir dönemin sonunu simgelemek için herkesin ünlü 7 numarayı giymesinin en uygun yol olduğuna karar verdiler.

Pedreira'da alkışlar

Takımın tamamının sahaya çıkarken 7 numaralı formayı giymesinin yaratacağı görüntünün yanı sıra Belediye Stadı'ndaki taraftarlar da önemli bir rol üstlenecek. Danimarka maçının yedinci dakikası için sembolik bir saygı gösterisi düzenlendi. Böylece stadın kendine özgü mimarisi nedeniyle “Pedreira” olarak anılan tribünlerdeki taraftarlar, uzun yıllar kaptanlıklarını yapan Ronaldo'yu ayakta alkışlayabilecek.

UEFA'nın, futbol tarihinin millî takım düzeyinde en çok gol atan oyuncusunun emekliliğinin hak ettiği ciddiyetle kutlanabilmesi için bu özel anlara izin verdiği bildiriliyor. Takım bir yandan Ronaldo'nun tarihî katkılarını anarken, diğer yandan onsuz yeni döneme giriyor. Bu nedenle Braga'da duyguların yoğun yaşanması bekleniyor. Bir yönetim organının resmî bir müsabakada böylesine koordineli bir gösteriye izin vermesi nadir görülen bir durum.

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Cidade do Futebol'da hatırası yaşatılıyor

Saygı gösterileri maç günüyle sınırlı değil. FPF, antrenman merkezinde de değişiklikler yaptı. Federasyon, Cidade do Futebol'daki Sporcular Evi'nde Ronaldo'nun genellikle kaldığı odayı boş tutma kararı aldı. Bu sembolik boşluk, Ronaldo'nun millî takımdan emekli olduğunu açıklamasından sonraki ilk millî arada yokluğunu hatırlatıyor.

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Kamp içindeki bu jest, kaptanın yokluğunun federasyon ve eski takım arkadaşları tarafından ne kadar derinden hissedildiğini gösteriyor. Federasyon, yeni bir döneme geçerken Ronaldo'nun belirlediği standartların unutulmamasını istiyor. FPF, odasını boş tutarak artık sahada olmasa da Ronaldo'nun varlığının takımın kimliğinin bir parçası olmaya devam ettiğini kabul ediyor.

Efsaneden sonraki dönem başlıyor

Odak noktası millî takımdan ayrılan efsaneye yönelik kutlamalar olsa da Jesus, zorlu fikstürle en ünlü kozundan yoksun başa çıkmak zorunda. Takım artık hücumda öncülük etmeleri için Fernandes ve Silva gibi oyunculara güvenmeli. Hafta sonunun duygusal ağırlığına rağmen öncelikli hedef, gruptaki konumunu korumak için Uluslar Ligi'nde olumlu bir sonuç almak. Ronaldo'nun yokluğu, Portekiz takımında yalnızca soyunma odasında değil, taktik düzende de bir boşluk yaratıyor.