Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Portekizli yıldızın Manchester United'dan ayrılacağına dair gelen soruya sinirlendi

Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini koruyor.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyor ancak kız kardeşi Katia Aveiro, başka bir kulübe katılıp katılmayacağına ışık tutan bir bilgi verdi.

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, Manchester United yıldızının geleceği ile ilgili Instagram'da tuhaf bir mesaj yayınladı.

Ronaldo, çeşitli haberlere göre bu yaz Old Trafford'dan ayrılmaya karar verdi. 37 yaşındaki oyuncu ayrıca 'ailesel nedenlerle' sezon öncesi turlar için ekibin geri kalanıyla Asya'ya gitmedi.

Yıldız forvet, geçen yaz Juventus'tan United'a 20 milyon sterlinlik bir bonservisle döndü. Ancak işler Ronaldo'nun istediği gibi gitmedi ve Premier Lig'de ilk dört dışında kalarak Şampiyonlar Ligi'ne katılamadılar.

Ne söylendi?

Portekizli süperstar, kız kardeşi Katia Aveiro'nun şifreli gönderisinin ışığında 2009'da yaptığı gibi şimdi ayrılabilir.

Bir Instagram kullanıcısı Katia'ya "Cristiano Manchester'da kalacak mı?" diye sordu. Ronaldo'nun kız kardeşi, ateşli bir şekilde yanıt verdi.:

"Gözlük takmanızı öneririm...Bir parça beyin de olabilir. Biraz kavram okumayı öğrenin.

Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrılıp ayrılmayacağı belirsizliğini korurken kız kardeşinin neden böyle bir sert cevap verdiği ise merak konusu.

Ronaldo, Premier Lig'den 12 yıl uzak kaldıktan sonra geçen sezon mükemmel bir bireysel sezonun keyfini çıkardı. Tüm kulvarlarda 24 gol attı, ancak ligi üç farklı menajer altında altıncı sırada tamamladı ve takımının eski günlerine dönmesine yardımcı olamadı.

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