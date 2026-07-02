Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi, onun geleceğiyle ilgili önemli bir haber verdi

Cristiano Ronaldo, son Dünya Kupası’nı oynuyor. Bunu, kız kardeşi Kátia Aveiro Perşembe günü Sport TV’de açıkladı. 41 yaşındaki forvet, Portekiz formasıyla Hırvatistan’a karşı oynanacak son 16 turu maçında sahaya çıkacak. Kazanmaları halinde, çeyrek finalde İspanya ile karşılaşacaklar.

“Elimdeki bilgilere göre veda edecek. Bugün değil, ama bence bu onun veda turu. Yani milli takımdan bahsediyorum. Güvenilir bir kaynağa göre bu, ‘son dans’, yani Dünya Kupası. O yüzden biraz daha tadını çıkarın,” dedi tecrübeli futbolcunun ablası, Toronto’daki stadyuma girmeden kısa bir süre önce.

Kátia Aveiro her şeyden önce kardeşiyle büyük gurur duyuyor. “O yirmi yılı aşkın süredir sahaları domine ediyor. Bakın biz, Aveiro ailesi, şu anda neredeyiz. Ve nereden geldiğimize bir bakın. Annemin çektiği acılara bir bakın. Eleştirilerin mutluluğumuzu bozabileceğini mi sanıyorlar? Asla!”

Ronaldo’nun kız kardeşi, Portekiz’in galibiyetinden emin. “İnancım tam ve sonunda gülen taraf biz olacağız. Cristiano da kendine güveniyor, bizden daha az gergin. Ondan iyi bir enerji ve güven hissettim. Biz taraftarlar için bu çok rahatlatıcı. Güvenebiliriz.”

“Sekizinci finallerde İspanya mı? Kim gelirse gelsin, buna hazırlıklı olacağız,” diyen umut dolu Kátia Aveiro, İspanya takımının Avusturya’yı 3-0’lık skorla kolayca yendiğini izledi.

Ronaldo, Portekiz formasıyla 231 uluslararası maça çıktı ve bu maçlarda 145 gol attı. Forvet lideri, 2016’da Avrupa şampiyonluğunu kazandı ve ayrıca iki kez Uluslar Ligi’ni kazandı. Nihai hedef, Dünya Kupası’nı kazanmak olmaya devam ediyor.

Ronaldo’nun milli takımdaki geleceği belirsiz. Kendisi henüz kesin bir karar vermedi ve tüm dikkatini ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek finallerde Portekiz ile başarıya odaklamış durumda.