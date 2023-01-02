Portekizli süperstar, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sözleşmesine özel bir madde eklettirdi.

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibine transfer olması, futbolseverlerin büyük bir ilgisini çekmişti.

Portekizli süperstarın hayranları, bu konuda ikiye bölünerek bazıları gitmemesi gerektiğini söylerken kimileriyse kariyerinin son döneminde böyle bir hamleyi doğru buldu.

Ancak, şimdi bu transferin ardından Ronaldo'nun gerçek planı ortaya çıktı.

Portekizli yıldız, yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Arabistan'a transfer oldu.

Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne nasıl dönecek?

Portekizli süperstar, Arap ekibine transfer olarak büyük bir sükse yarattı.

Suudi Arabistan ekibi, Ronaldo'nun 2 yıl tamamen ücretsiz uçuş hakkı, 1 adet özel zırhlı jip araç, 1 adet özel zırhlı spor araba, maç ve gol başına ayrı ayrı 200 bin Euro ve 2 villa isteklerini tereddütsüz kabul etti.

Portekizli süperstar, bunların dışında yıllık 200 milyon Euro da para kazanacak.

Bu kazandıklarının yanı sıra Ronaldo'nun, yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynama umudu da bulunuyor.

Marca'nın yaptığı bir haber, Ronaldo'yu yakından takip edenleri fazlasıyla sevindirdi.

Habere göre Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile imzaladığı sözleşmesinde, kariyeri sona ermeden Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'nde olmaya hak kazanırsa Ronaldo, Premier Lig ekibinde forma giyecek.

Yani; Newcastle United gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynarsa Portekizli yıldız yeniden Premier Lig'in yolunu tutacak ve Devler Ligi için takımın kadrosuna katılacak.

Bu durumun gerçekleşme olasılığının neden yüksek olduğunun tek yanıtı ise; Newcastle United ve Al Nassr'ın aynı yatırım fonu olan Suudi Arabistan Kamu Yatırımı'na ait olması...