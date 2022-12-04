Cristiano Ronaldo'nun fiyatıyla dudak uçuklatan lüks araba koleksiyonu, Portekiz'in başkenti Lizbon'a ulaştı

Portekizli süperstar şu anda Dünya Kupası kazanma derdinde, ancak lüks arabaları ülkesinin başkentinde...

Cristiano Ronaldo'nun arabaları, cuma günü öğleden sonra Lizbon sokaklarını kasıp kavurdu.

Portekizli süperstarın Güney Kore ile Portekiz adına yapacağı maçın başlamasından sadece birkaç saat önce arabaları ülkesine ulaştı.

37 yaşındaki oyuncu, bu ayın başında Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Portekiz'in başkentine yaklaşık 500.000 Euro değerinde olan arabalarını gönderdi.

Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı bomba röportajın ardından Kırmızı Şeytanlar'la karşılıklı anlaşarak kulüpten ayrıldı.

Portekizli megastar, Cheshire, Alderley Edge'deki kiralık malikanesini boşaltmak zorunda kaldı.

Ve sonuç olarak, 150.000 Euro değerinde Cadillac Escalade ve 300.000 Euro Bentley Flying Spur içeren araba koleksiyonunu farklı bir yere taşıdı.

Ne söylendi?

Bir taraftar The Sun'a şunları söyledi: "Teslimat şoförü onları olabildiğince az telaşla taşımaya çalıştı, ancak kamyon yolu kapattı ve bu da trafikte bir miktar yığılma yarattı.

"Ardından Escalade ve Bentley arkadan geldi ve çok dikkat çekiciydiler."

Arabalar İngiltere'den ilk kez çıkarıldıktan bir hafta sonra Lizbon sokaklarındaki yerini aldı.

Portekiz'in başkentinin varoş diye nitelendirilen bir sokağında özel bir araba eşliğinde bir garaja bırakıldı.

Arabaların garajda ne kadar süre kalacağı ve hatta Ronaldo'nun dünyanın dört bir yanındaki çeşitli takımlarla yoğun bir şekilde bağlantılı olduğu için Lizbon'da kalıp kalmayacağı bile henüz belli değil.

Ronaldo ne yapacak?

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın 37 yaşındaki oyuncuyla yıllık 173 milyon Sterlin'lik bir sözleşme imzalamak istediği belirtiliyor.

Ronaldo'nun arabaları Lizbon sokaklarını kasıp kavurduktan sonra, Güney Kore'ye kaybetmeleri süperstarın eleştirilmesine neden olsa da gruptan lider çıkmayı başardılar.

Portekiz'in son 16 turundaki rakibi İsviçre olacak ve tarihin en iyi oyuncularından birisi olan Ronaldo, ülkesi adına sahada olmayı umuyor.