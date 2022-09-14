Cristiano Ronaldo, oyunu oynayan en iyi futbolculardan biri olarak kabul ediliyor. Gerçekten de attığı goller, kupalar ve bireysel ödüller, bu konumunu doğruluyor. Halen en iyi oyunculardan biri olarak kabul ediliyor ve EA Sports, 30 Eylül'de çıkacak olan FIFA 23'te Portekizli yıldızın puanını açıkladı.
Bir zamanlar en yüksek güce sahip bir şekilde oyunun kapağı olan Ronaldo'nun sanal görünümü, Real Madrid'den ayrılmasından bu yana son yıllarda bazı değişiklikler geçirdi. Ancak o, elit düzeyde bir hücumcu olarak varlığını sürdürdü.
Peki Ronaldo'nun FIFA 23 puanı nedir? GOAL Türkiye, inceliyor.
Cristiano Ronaldo'nun FIFA 23 puanı kaç?
Ronaldo'nun FIFA 23'te toplam puanı 90. Belki de gerçek dünyadaki gelişimin bir yansıması olarak gücü, FIFA 22'den bir puan düştü.
90 puanlı Ronaldo, 91 puanlı olan ve oyunun en iyisi sayılan beş oyuncunun hemen altında yer alıyor. Bunlar: Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne ve Lionel Messi.
Ronaldo'nun puanı düşmüş olsa da, gücünün daha ayrıntılı bir dökümüne yansıyan yeteneğiyle oyundaki en iyi futbolculardam biri olmaya devam ediyor. Örneğin temposu 81 iken şut yeteneği 92 ve hızlanma becerisi 85.
Ronaldo'nun FIFA 23 puanlarını aşağıda daha detaylı görebilirsiniz.
Durum
Puan
HIZ
81
ŞUT
92
PAS
78
DEPAR
85
SAVUNMA
34
FİZİK
75
ORTALAMA
90
Cristiano Ronaldo'nun FIFA puan geçmişi
Portekizli yıldız, bir zamanlar oyunun yüzü olduğu FIFA 19'da 94'lük bir reytinge sahipken, son beş sürümde istikrarlı bir şekilde düştü.
Oyun
Puan
FIFA 06
91
FIFA 07
87
FIFA 08
91
FIFA 09
91
FIFA 10
89
FIFA 11
89
FIFA 12
92
FIFA 13
92
FIFA 14
92
FIFA 15
93
FIFA 16
94
FIFA 17
94
FIFA 18
94
FIFA 19
94
FIFA 20
93
FIFA 21
92
FIFA 22
91
FIFA 23
90
FIFA 06'daki ilk FIFA derecesi etkileyici bir şekilde 91'di, ancak bir sonraki oyun olan FIFA 07'de 87'lik bir derece ile dört puanlık bir düşüş meydana geldi. Ancak 91 puanı, FIFA 08'de geri yüklendi.
Ronaldo'nun oyundaki reytingi FIFA 12'den bu yana 90'ın üzerinde, 90'dan fazla olmayan diğer reytingleri ise FIFA 10 ve FIFA 11'de 89'du.
Ronaldo'nun FIFA'da aldığı en yüksek puan 94'tür ve FIFA 16'dan FIFA 19'a kadar art arda dört kez reyting almıştır.