GOAL Türkiye, temposu ve top sürme değerleri de dahil olmak üzere Manchester United ve Portekiz ikonunun gücünün nasıl düştüğüne bir göz atıyor.

Cristiano Ronaldo, oyunu oynayan en iyi futbolculardan biri olarak kabul ediliyor. Gerçekten de attığı goller, kupalar ve bireysel ödüller, bu konumunu doğruluyor. Halen en iyi oyunculardan biri olarak kabul ediliyor ve EA Sports, 30 Eylül'de çıkacak olan FIFA 23'te Portekizli yıldızın puanını açıkladı.

Bir zamanlar en yüksek güce sahip bir şekilde oyunun kapağı olan Ronaldo'nun sanal görünümü, Real Madrid'den ayrılmasından bu yana son yıllarda bazı değişiklikler geçirdi. Ancak o, elit düzeyde bir hücumcu olarak varlığını sürdürdü.

Peki Ronaldo'nun FIFA 23 puanı nedir? GOAL Türkiye, inceliyor.

Cristiano Ronaldo'nun FIFA 23 puanı kaç?

Ronaldo'nun FIFA 23'te toplam puanı 90. Belki de gerçek dünyadaki gelişimin bir yansıması olarak gücü, FIFA 22'den bir puan düştü.

90 puanlı Ronaldo, 91 puanlı olan ve oyunun en iyisi sayılan beş oyuncunun hemen altında yer alıyor. Bunlar: Karim Benzema, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne ve Lionel Messi.

Ronaldo'nun puanı düşmüş olsa da, gücünün daha ayrıntılı bir dökümüne yansıyan yeteneğiyle oyundaki en iyi futbolculardam biri olmaya devam ediyor. Örneğin temposu 81 iken şut yeteneği 92 ve hızlanma becerisi 85.

Ronaldo'nun FIFA 23 puanlarını aşağıda daha detaylı görebilirsiniz.

Durum Puan HIZ 81 ŞUT 92 PAS 78 DEPAR 85 SAVUNMA 34 FİZİK 75 ORTALAMA 90

Cristiano Ronaldo'nun FIFA puan geçmişi

Portekizli yıldız, bir zamanlar oyunun yüzü olduğu FIFA 19'da 94'lük bir reytinge sahipken, son beş sürümde istikrarlı bir şekilde düştü.

Oyun Puan FIFA 06 91 FIFA 07 87 FIFA 08 91 FIFA 09 91 FIFA 10 89 FIFA 11 89 FIFA 12 92 FIFA 13 92 FIFA 14 92 FIFA 15 93 FIFA 16 94 FIFA 17 94 FIFA 18 94 FIFA 19 94 FIFA 20 93 FIFA 21 92 FIFA 22 91 FIFA 23 90

FIFA 06'daki ilk FIFA derecesi etkileyici bir şekilde 91'di, ancak bir sonraki oyun olan FIFA 07'de 87'lik bir derece ile dört puanlık bir düşüş meydana geldi. Ancak 91 puanı, FIFA 08'de geri yüklendi.

Ronaldo'nun oyundaki reytingi FIFA 12'den bu yana 90'ın üzerinde, 90'dan fazla olmayan diğer reytingleri ise FIFA 10 ve FIFA 11'de 89'du.

Ronaldo'nun FIFA'da aldığı en yüksek puan 94'tür ve FIFA 16'dan FIFA 19'a kadar art arda dört kez reyting almıştır.