Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

Cristiano Ronaldo'nun eski antrenörü Koora'ya konuştu: Onun büyüklüğü 3 noktada yatıyor

Dan Gaspar, Don'u diğerlerinden ayıran en önemli özellikleri açıklıyor

Portekiz Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Amerikalı Dan Gaspar, takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun en önemli özelliğini ortaya koyarak, onun "olağanüstü bir profesyonel" olduğunu belirtti.

Gaspar, 2009 yılında Portekiz milli takımında Carlos Queiroz'un yardımcısı ve kaleci antrenörü olarak görev yapmış ve şu anda Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Ronaldo'yu 2010 Dünya Kupası'nda çalıştırmıştı.

Gaspard, daha sonra yayınlanacak olan Koora ile yaptığı röportajda, "Cristiano Ronaldo'nun büyüklüğü sadece yeteneğinde değil, disiplininde ve gelişmeye olan tutkusunda yatıyor" dedi.

Aynı zamanda Portekiz vatandaşlığı da bulunan antrenör, "İnsanlar golleri ve şampiyonlukları görüyor, ancak günlük profesyonelliği, iyileşme rutinlerini, rekabetçi ruhu ve en ince ayrıntılara gösterilen özeni görmüyor" diye ekledi.

Gana milli takımının kaleci antrenörü olarak görev yapan Gaspar, "Büyük oyuncuları ayıran şey, sadece önemli günlerdeki motivasyon değil, her gün dünya standartlarını korumaktır" diye devam etti.

"Dön" hakkındaki sözlerini şöyle tamamladı: "Cristiano her gün bedeni, zihni ve kalbi ile işe geliyor. Bu karışım nadir ve eşsizdir. O olağanüstü bir insan ve profesyoneldir. O mükemmel bir savaşçıdır."

Cristiano Ronaldo, bugün Salı günü 2026 Dünya Kupası'nda yer alacak Portekiz milli takım kadrosuna seçildi ve rekor bir şekilde turnuvaya altıncı kez katılmaya hazırlanıyor.

"Dón" ayrıca, Perşembe günü takımının Suudi Arabistan Pro League'in son haftasında Damak'ı yenmesi şartıyla, Al-Nassr ile ilk resmi unvanını kazanmaya hazırlanıyor.

