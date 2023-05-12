Portekizli süperstar Ronaldo'nun annesi, Georgina ile ayrılık iddialarına son sözü söyledi.

İspanya ve Portekiz'den gelen sansasyonel haberler; 38 yaşındaki Ronaldo'nun, 29 yaşında olan Georgina'dan bıktığı için ayrılacağını aktardı.

Ancak Ronaldo'nun 68 yaşındaki annesi Delores, ünü çiftin ayrılacakları yönündeki haberlere son noktayı koydu.

Ne söylendi?

Memleketi Madeira'da bir mağaza açılışında konuşan Portekizli süperstarın annesi Delores şu ifadeleri kullandı:

"Çıkan haberlerin tam anlamıyla yalan olduğunu söyleyebilirim.

"Her çiftin arasında istenmeyen bazı tartışmalar olabilir, bu çok doğal bir durum, ancak Ronaldo ile sevgilisi Georgina hakkında yazılan şeyler yalan..."

Ronaldo'nun annesi, yaptığı bu net açıklamayla en azından yakın zamanda ünlü çiftin ayrılmayacağını kanıtladı.

Georgina ve Ronaldo da ilişkilerinin sallantıda olduğu iddialarına karşılık verdiler.

Arjantinli model, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıskanç olan söylenti uydurur, dedikoducular yayar ve aptallar da buna inanır" yazdı.

Ronaldo ne dedi?

Portekizli yıldız ise Instagram'da yedi yıllık sevgilisini yemek yerken öptüğünü gösteren bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı:

"Sevgiye şerefe!"

İlişkileriyle ilgili iddialardan biri, Ronaldo'nun Georgina'nın Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki bir alışveriş merkezinde para harcamasından "bıktığını" öne süren Socialite adlı TV programından geldi.

İspanyol TikToker Abel Planelles ise çiftin uçağa binmeden önce tartıştığını iddia etti.

Çift, Ronaldo'nun Real Madrid'deyken çalıştığı bir Gucci mağazasında tanıştıktan sonra 2016'dan beri ilişki içindeler.

Ronaldo ile Georgina çiftinin şu anda beş çocuğu bulunuyor.

Trajik bir şekilde, oğulları Angel doğumda hayatını kaybetti, ancak ikizlerden biri olan kızı Bella Esmeralda hayatta kaldı.

Georgina, Netflix dizisinde çiftin nasıl yürek burkan bir şekilde üç düşük yaptığını açıkladı.

Çift, 2019'da Meksika'da düzenlenen özel bir törenle gizlice evlendikleri yönündeki söylentileri ise yalanlamak zorunda kaldı.