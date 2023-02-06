Brezilyalı orta saha, Portekizli süperstarın takımdaki varlığı hakkında net konuştu.

NE OLDU? Ronaldo, Manchester United tarafından sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Suudi Arabistan'a giderken dünya futbolunun en kazançlı kontratını elde etti.

Portekizli süperstar, Al-Nassr'ın iki lig karşılaşmasından birini kazandığı maçta ve aynı zamanda Suudi Süper Kupası'nda Al-Ittihad'a mağlup oldukları mücadelede sahaya çıktı.

Süper Kupa maçında takımı adına bir penaltı golü atsa da bu çabası, galibiyet için yeterli olmadı.

Ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luiz Gustavo, şimdilerde takım arkadaşı olan Ronaldo'nun takımdaki varlığına değindi.

NE SÖYLEDİLER: Fenerbahçe ve Brezilya Milli Takımı'nın eski yıldız Gustavo, Ronaldo'nun takımda olmasının işlerini zorlaştırdığı konusunda ısrar ediyor.

Brezilyalı orta saha, RT Arabic'e böylesine ikonik bir figürün oluşturabileceği sorunları şöyle anlattı:

"Ronaldo'nun varlığı kesinlikle bizim işimizi zorlaştırıyor, çünkü rakip takımlar ona karşı durmak için en iyi şekilde mücadele ediyorlar.

"O böylece, bize karşı oynayacak takımlara mümkün olan en iyi motivasyonu veriyor.”

BÜYÜK RESİM: Gustavo, Ronaldo'nun getirdiği faydalar hakkında ise, "Al-Nassr'daki varlığı gruba büyük bir avantaj sağlıyor, çünkü hem teknik hem de fiziksel olarak sahip olduğu harika yetenekler göz önüne alındığında, ondan her gün bir şeyler öğreniyoruz.

"Cristiano Ronaldo, zorluklar için yaratıldı ve her zaman bu zorluklar konusunda başarılı oluyor.

"Ve buradaki herkes onun sunacağı şeyi bekliyor. Zaten ilk golünü attı ve bu nedenle baskıdan kurtuldu" diyor.

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SIRADA NE VAR? Al-Nassr, Ronaldo'nun 38. doğum gününün ardından, Perşembe günü Al-Wehda ile oynayacakları maçta ondan gol katkısı bekliyor.