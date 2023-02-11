Portekizli süperstar, şov yaptığı gecede hocasının fikrini değiştirdi.

NE OLDU? Ronaldo, kendisi için unutulmaz bir akşamda 500. kariyer golünü attı.

Suudi Pro Ligi'nde Al-Wehda'yı 4-0'lık skorla mağlup eden Al Nassr'da bütün golleri Portekizli süperstar atarken hocası Rudi Garcia'dan övgüler aldı.

Ancak, Ronaldo'nun Fransız hocasının görüşlerinde çelişkili ifadeler vardı.

Ne söylendi?

55 yaşındaki teknik direktör, gazetecilere verdiği demeçte şunları söyledi:

"Ronaldo, takım arkadaşlarıyla büyük bir homojenlik ve uyum aşamasına ulaştı" dedi ve ekledi:

"Zamanla takım arkadaşları onun ne istediğini ve ne zaman gol atacağını anladı.

"Bence Cristiano Ronaldo için iyi bir geceydi, çünkü dört gol attı."

BÜYÜK RESİM: Ancak bu sözler, Garcia'nın son haftalardaki açıklamalarıyla büyük ölçüde çelişiyor.

Takımının Al-Ittihad'a Süper Kupası'nda elenmesinin ardından, "Oyuncuların normal oynaması ve topu her zaman Cristiano'ya vermeye çalışmaması çok önemli" iddiasında bulunmuştu.

Fransız hoca, 37 yaşındaki oyuncusunun harika bir performans göstermesinin ardından Portekizli süperstarına daha fazla güvenmesi gerektiğini anladı.

Al Nassr, şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi'nde zirvede yer alıyor ve Garcia, tavrını değiştirmiş gibi görünüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? 4-0'lık galibiyette tüm golleri atan Portekizli oyuncu, önümüzdeki Cuma günü Suudi Pro Ligi'nde Al-Taawoun'u konuk edecekleri maçta yeniden sahnede olmayı umuyor.