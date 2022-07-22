Ten Hag, Portekizliyi takımdan ayrılmak istemesine rağmen planlarından çıkarmadı.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşünü sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Erik ten Hag bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilmiyor.

Manchester United'ın Avustralya ve Tayland'daki sezon öncesi turuna ailevi sebepleri gerekçe göstererek katılmayan Ronaldo hakkında birçok transfer söylentisi gündemde.

Ronaldo'yu kendi sisteminde görmek isteyen Ten Hag ise 37 yaşındaki oyuncunun Old Trafford'da kalması konusunda ısrarcı.

Ten Hag, Ronaldo hakkında ne söyledi?

Hollandalı teknik adam, "Ronaldo'nun yokluğu konusunda endişe duyuyor musunuz ve ne zaman döneceğini biliyor musunuz?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Hayır, durum geçen haftayla aynı. Elbette Ronaldo'nun dönmesini istiyoruz, ama 'endişe' doğru kelime olmayabilir."

"Buradaki oyunculara odaklanıyorum, hepsi iyi iş çıkarıyor. Fiziksel olarak iyi durumdalar, onların gelişimine konsantreyim."

"Ronaldo'nun dönüşü için sabırsızlanıyorum. Döndüğünde onu takıma entegre edeceğiz."

Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bruno Fernandes'in hazırlık maçlarında sergilediği yüksek hücum performansı yeni sezon öncesinde United taraftarlarına ümit verdi.

"Aralarında çok iyi bir uyum var. Bir teknik direktör olarak böyle silahlara sahip olduğum için çok şanslıyım. Her gün daha iyiye gitmeliyiz."

Ronaldo, Manchester United'dan ayrılacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için ayrılık kararı alan Ronaldo'nun adı çok sayıda takımla anılıyor.

Spekülasyonların merkezinde Chelsea, Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain yer alsa da, bu takımların hiçbiri henüz Ronaldo için harekete geçmedi.

AS'a göre Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'e transfer olma olasılığını araştırıyor 🤔 pic.twitter.com/QVqFJkqkKo — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 18, 2022

Geçtiğimiz hafta Ronaldo'nun otomobili Sporting Lizbon'un stadyumunda görüntülenmiş ve Portekiz ekibinin yıldız oyuncuyu kiralayacağı öne sürülmüştü.

Ronaldo yuvaya mı dönüyor?

Ten Hag tüm bu gelişmelere rağmen bir kez daha Ronaldo'yu satmayı düşünmediklerini belirtti.