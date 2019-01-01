Cristiano Ronaldo ne kadar kazanıyor? Cristiano Ronaldo'nun net değeri ne?

2018'de flaş bir kararla Serie A'nın yolunu tutan Portekizli yıldız, çok sayıda sponsorluğa sahip ve ticari girişimlerde bulunuyor.

'den 'a transfer olduğunda maaşında ufak çaplı bir indirime gitse de hala dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alıyor.

Çeşitli endüstrilerdeki sponsorluk anlaşmalarından adil bir pay alma hakkına sahip olan Portekizli yıldız, İtalya'ya gittiğinden beri ticari girişimlerini de arttırdı.

Peki, Ronaldo'nun net değeri ne kadar? Bunu tam olarak söylemek zor ancak kesin olan bir şey var ki; o da Ronaldo'nun bir süre daha dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında yer almaya devam edeceği...

'nun net değeri ne kadar?

Çoğu kaynak, Ronaldo'nun net değerinin 200 milyon sterlin ile 250 milyon sterlin arasında olduğunu tahmin ediyor; ancak hiç kimse onun yönetim şirketi dışında tam olarak ne kadar ettiğini kestiremiyor.

Forbes'a göre Ronaldo, 82 milyon sterlin ile 2018'de dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde üçüncü sıradaydı. İkinci sırada ve ilk sırada ise boksçu Floyd Mayweather vardı.

34 yaşındaki tecrübeli isim 2018'de ilk 100 ünlü isim listesinde, müzisyen Ed Sheeran, TV yıldızı Kylie Jenner ve aktör Dwayne Johnson gibi isimlerin ardında 10. sıradaydı. Bu listede Messi 8. sırada bulunuyordu.

Cristiano Ronaldo ne kadar kazanıyor?

Ronaldo'nun Juventus ile olan kontratında yıllık 30 milyon euro kazandığı düşünülüyor; yani bu durum, onun 'nın açık ara en çok kazanan oyuncusu olduğu anlamına geliyor. 2022 yılına kadar anlaşması bulunduğu göz önüne alınırsa Ronaldo, Juventus'ta geçireceği süre boyunca toplamda 120 milyon euro maaş kazanacak.

Juventus'a transfer olmadan önce Kasım 2016'da Real Madrid ile sözleşme yenileyen Ronaldo'nun bonuslar haricinde haftalık 365 bin sterlin kazandığı öne sürülüyordu.

kaptanının kazandığı düşünülen maaşı, onu Lionel Messi ile birlikte dünyanın en çok kazanan sporcusu ilan ediyor. Messi'nin son yaptığı sözleşmede haftalık 500 bin sterlin kazandığı söylenmişti. Bir diğer kârlı sporcu Neymar'ın ise PSG'de vergiler çıkarıldığında haftalık 537 bin sterling kazandığı belirtilmişti.

Bu sözleşmelerden önce Ronaldo'dan daha fazla kazanan yalnızca 2 futbolcu vardı: Shanghai Shenhua'da oynadığı dönemde haftalık 615 bin sterlin kazanan Carlos Tevez ve Shanghai SIPG'de haftalık 400 bin sterlin kazanan Oscar.

Zaman dilimi Kazanç Saniye başına 0.95 € Dakika başına 57.10 € Saatlik 3.424 € Günlük 82.191 € Haftalık 576.923 € Aylık 2.5 milyon € Yıllık 30 milyon €

*Juventus maaşına göre

Cristiano Ronaldo'nun kimlerle sponsorluk anlaşmaları var?

Ronaldo'nun en önemli sponsorluk anlaşması Nike ile. Deneyimli futbolcunun yaptığı son sözleşmenin, Nike'ın üç kez NBA şampiyonu olan LeBron James'in ardından yaptığı ikinci “ömür boyu” sözleşme olduğu söyleniyor. Los Angeles Lakers'ın ikon sporcusunun anlaşmasının toplamda 1 milyar doların üzerinde bir değere sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ronaldo'nun da benzer bir anlaşmaya imza attığı düşünülüyor. 1 milyar dolarlık rakam olağanüstü görünmekle birlikte, Hookit sponsorluk analistleri, Ronaldo'nun sosyal medya varlığının tek başına Nike'a 2016'da 474 milyon dolar değerinde bir kazanç sağladığını tahmin ediyor.

Ronaldo, Nike'ın yanı sıra Armani, Tag Heuer, Egyptian Steel, EA Sports, PokerStars ve Castrol gibi firmalarla da anlaşma sağladı.

Cristiano Ronaldo'nun futbol dışında yaptığı işler ne?

Ronaldo, bir dizi markayı temsil etmenin yanı sıra, "CR7" ismiyle kendi tasarımını yarattı. Çoğunlukla iç çamaşırında yoğunlaşıyor ancak aynı zamanda çeşitli kıyafetleri ve ev ürünlerini de içerecek şekilde geliştirdi.

Ek olarak, Ronaldo'nun Portekiz'de Pestana CR7 adlı iki oteli var: biri başkent Lizbon'da, diğeri de Madeira adasındaki memleketi Funchal'da. 2016 yılının sonunda, 'deki bir sağlık şirketi olan Crunch ile anlaşarak Madrid'de "CR7 Fitness" isimli bir spor salonu açtı.

Mart 2019'da Ronaldo, İspanya'da "Inspary"a adında bir saç ekimi kliniği açtı. Ronaldo, klinik açılışında "İspanyollara ve İspanya ekonomisine yardım etmek istediğimiz için bu proje başarılı olacak" sözlerine yer vermişti.

Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hayır işleri neler?

Ronaldo'nun sahip olduğu servetin bir kısmını yardım amaçlı kullanmadığını söylemek haksızlık olur. Zira Portekizli futbolcu, 2015'te Dosomething.org tarafından dünyanın en hayırsever spor yıldızı olarak tanındı.

Bu site, Ronaldo'nun kendi şöhretini kullanarak açlık, obezite ve biyoçeşitlilik gibi birçok konuda farkındalık yarattığını, 10 yaşındaki bir hayranının beyin ameliyatı için ihtiyaç duyduğu 83 bin doları bağışladığını ve aynı zamanda Portekiz'de annesini de tedavi eden bir kanser kliniğe de 165 bin dolar bağış yaptığını açıklamıştı.

2916 Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Ronaldo'nun, menajeri Jorge Mendes'e, sivil toplum kuruluşlarına 600 bin dolar bağışlaması talimatını verdiği gündeme gelmişti. Oyuncu, geçmişte UNICEF, World Vision International ve Save the Children gibi kuruluşları da desteklemişti.

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 23, 2016

Ronaldo, 2016'da Suriye'de çıkan çatışmalardan etkilenen çocuklar için kaydettiği mesajı paylaşmış ve Save the Children vakfına cömert bir bağışta bulunmuştu.

Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyada kaç takipçisi var?

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Hookit'e göre Ronaldo; Facebook, Instagram ve Twitter'da toplam 200 milyon takipçiye ulaşan ilk sporcu oldu.

Özellikle Facebook sayfası, platformdaki herhangi bir sporcunun en popüler olanı. Paylaşımlarında 122 milyonun üzerinde beğeni alan Ronaldo, Instagram'da da 159 milyon takipçi ile büyük spor yıldızlarını geride bıraktı. Ronaldo'dan daha fazla takipçisi olan iki ünlü var: Selena Gomez ve Ariana Grande.