Cristiano Ronaldo milli formayla 100 gol barajını aştı
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UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz deplasmanda İsveç ile karşı karşıya geldi.
İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, kendisini tarihe geçiren bir gol attı.
35 yaşındaki yıldız, milli takım bazında 100 gol barajını aşan ikinci futbolcu oldu.
72. dakikada bir kez daha ağları havalandıran ve 101. golüne ulaşan Cristiano Ronaldo, böylece 109 golle zirvede yer alan İranlı Ali Daei'nin rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.
100 - Portekiz adına 100. golünü İsveç filelerine gönderen Cristiano Ronaldo, Ali Daei’nin (İran) ardından milli takım formasıyla 100 gol barajına ulaşan ikinci erkek futbolcu oldu. 🐐. pic.twitter.com/C8131ru7Bm— OptaCan (@OptaCan) September 8, 2020