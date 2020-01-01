Cristiano Ronaldo milli formayla 100 gol barajını aştı

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, milli formayla çıktığı 165. maçında 100 gol barajını geçti.

maçında deplasmanda İsveç ile karşı karşıya geldi.

İlk yarının son anlarında sahneye çıkan , kendisini tarihe geçiren bir gol attı.

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35 yaşındaki yıldız, milli takım bazında 100 gol barajını aşan ikinci futbolcu oldu.

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72. dakikada bir kez daha ağları havalandıran ve 101. golüne ulaşan Cristiano Ronaldo, böylece 109 golle zirvede yer alan İranlı Ali Daei'nin rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.