Cristiano Ronaldo: Messi beni daha iyi bir futbolcu yapıyor

Juventus'lu dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Barcelona'nın süper starı Lionel Messi hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Ronaldo ve Messi, 10 yıldan daha uzun süredir spor dünyasının zirvesinde yer alan iki isim olarak şimdiden futbol tarihine geçtiler.

, ile aralarındaki rekabetten ikisinin de faydalandığını söyledi.

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Portekizli futbolcu ülkesinde yayın yapan TVI'ye verdiği demeçte, aralarındaki bu rekabetin ikisi için de geliştirici olduğunu ve zirveye çıkmak için birbirlerine yardım ettiklerini belirtti:

"Şu ana kadar sahip olduğu kariyere gerçekten hayranım. 'dan ayrıldığımda düşüş yaşadığını çünkü onun da aramızdaki rekabete saygı duyduğunu biliyorum. Futbol için iyi bir rekabet ancak bu bir istisna değil. Michael Jordan'ın basketbolda rakipleri vardı, Ayrton Senna ve Alain Prost, Formula 1'de büyük rakiplerdi. Bu rekabetlerdeki en büyük ortak nokta hepsinin sağlıklı olmasıydı. Messi beni daha iyi bir oyuncu yapıyor ben de onu."

forması giyen Ronaldo, 'da yeni sezonu cumartesi günü karşısında açacak.