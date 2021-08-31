Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan arkadaşıyla milli takımda buluştu

Cristiano Ronaldo, Manchester United'a muhteşem dönüşü öncesinde Portekiz ile çalışmalara başladı.

Adı Manchester City ile anılan Cristiano Ronaldo sürpriz bir kararla Cuma günü Manchester United ile anlaştı.

Ronaldo ile imzalanan iki yıllık sözleşmeye Kırmızı Şeytanlar'ın bir sezonluk uzatma opsiyonu eklediği bildirildi.

Cristiano Ronaldo, 12 yılın ardından Old Trafford'a geri dönecek ancak bu hareketlilikten önce Portekiz ile bir görevi var.

Ronaldo, Bruno Fernandes ile antrenmanlarda

Manchester United'ın yeni yıldızı, Portekiz ile Dünya Kupası elemelerine hazırlanıyor.

Milli görev için Lizbon'a giden Ronaldo antrenmanlarda yeni takım arkadaşı Bruno Fernandes ile birilikte çalışıyor.

Bruno Fernandes'in Portekizli yıldızın transferinde Ronaldo ile konuşarak menajer rolü oynamıştı.

Poretkiz'i ne bekliyor?

Portekiz, 2022 Dünya Kupası elemelerinde 1 Eylül'de İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Ardından Akdeniz ekibi, 7 Eylül'de Azerbaycan'ı ağırlayacak.

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile ilk maçına ne zaman çıkacak?

Milli ara nedeniyle çalışmalarına Portekiz ile devam eden Cristiano Ronaldo, 7 Eylül'de oynanacak Azerbaycan maçının ardından İngiltere'nin yolunu tutacak.

Portekizli yıldızın, Manchester United'ın 11 Eylül'de Newcastle'a karşı oynayacağı maçta hazır olması bekleniyor.

2021/22 sezonu yaz transfer dönemi yarın kapanıyor. Bu nedenle Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo için gerekli son rötüşları tamamlıyor.

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Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılma kararı alıp kendine yeni bir hedef seçse de yabancı olmadığı bir yere dönecek.

36 yaşındaki yıldızın Real Madrid'e rekor bir transfer ücretiyle imza atmasından 12 yıl sonra Old Trafford'a dönüşü oldukça duygusal olacak.

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