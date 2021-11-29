"Cristiano Ronaldo, Manchester United'a yedek kulübesinde oturmak için dönmedi"

Yorumcu ve Manchester United'ın eski yıldızı Roy Keane, Cristiano Ronaldo'nun Chelsea karşısında yedekler arasında oturmasını sorgularken İngiliz ekibinin geçici menajeri Michael Carrick, Portekizli yıldıza Stamford Bridge'de ilk 11'de görev vermemeyi tercih etti.

Beş Ballon d'Or sahibi yıldız, 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın 64. dakikasında Manchester United adına golü kaydeden Jadon Sancho'nun yerine oyuna girdi.

Roy Keane ise 36 yaşındaki forvetin Old Trafford'daki en iyi oyuncu olduğu konusunda kararlı.

Ne söylendi?

Eski Liverpool defans oyuncusu Jamie Carragher ile Sky Sports'ta ateşli bir tartışmaya tutulan Keane şunları söyledi: "Ronaldo yedek kulübesinden gelecek bir oyuncu değil - muhtemelen orada donuyordu."

"Ronaldo, Manchester United'a yedek kulübesinde oturmak için gelmedi."

Portekizli yıldız bitiş düdüğünün ardından sahayı hemen terk etti. Roy Keane, geçici menajer Michael Carrick'in Ronaldo'yu hem yedek bırakıp hem de maçın ardından elini havaya kaldırarak çak yapmak istemesine anlam veremiyor.

"Carrick neden ona çak yapmaya çalışıyor, anlamıyorum. Tünelden gitmesine izin verin, bir oyuncunun üzülmesinde yanlış bir durum yok. Ronaldo, Manchester United'a yedek kulübesinde oturmak için gelmedi. Amaç ne?"

"O dünya çapında bir oyuncu. Kulübe döndüğünden beri istatistikleri iyi - birkaç golü ve asistleri var. İnsanları gölgeleyeceği fikri mi? Bence değil."

"Bazen bir süperstar etrafında çalışmanız gerekir. Umduğunuzu yapamayan birçok oyuncuyla oynadım ama işin sonunda onları affediyorsunuz çünkü önemli maçlarda kazandıran golleri atıyorlar."

"Ronaldo ilk 11'de olmalı. Onu dinlendirme fikri mi? Villarreal oyuncuları pek yormadı ve perşembe gecesine kadar tekrar maçları yok. Kolayca oynayabilirdi."

Cristiano Ronaldo neden ilk 11'de başlamadı?

Ronaldo kararına dair Sky Sports’a açıklamalarda bulunan Carrick, şunları söyledi: "İşleri biraz değiştirmek için son maçımıza kıyasla birkaç değişikliğe gittik."

“Cristiano büyük bir yıldız, ancak oyun planımız ve fikirlerimiz çerçevesinde böyle bir karar aldık. Cristiano ile iyi bir diyaloğum var, sadece bu maç için böyle bir karar aldık. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Dürüst olmam gerekirse bu, maç özelinde takım kurarken alınan bir karar. Bunu büyük bir olay haline getirmeye gerek yok.”

“Herkes iyi durumda ve takımızdaki her oyuncu çok iyi hazırlandı, buna Cristiano da dahil. Takım arkadaşlarıyla çok iyi anlaşıyor ve onlara yüzde yüzüyle destek oluyor. İhtiyacımız olduğunda oyuna girerek elinden geleni yapacaktır.”

“Seçtiğimiz takımdan memnunuz. Her maç olduğu gibi bu maça da kazanmak için çıkıyoruz.”

Ronaldo en son ne zaman yedek kalmıştı?

Beş Ballon d’Or’u bulunan yıldız oyuncu, bu sezon ilk kez yedek kalmıyor.

Portekizli yıldız, 2 Ekim tarihinde oynanan Everton maçına da ilk 11’de başlamıştı. O maçta 33 dakika süre alan Ronaldo, takımının 1-1 berabere kalmasının önüne geçememişti.