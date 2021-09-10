Cristiano Ronaldo, Manchester United - Newcastle maçında oynayacak mı?

Portekizli yıldız, Manchester United taraftarlarının önüne Cumartesi günü çıkabilir.

Cristiano Ronaldo kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve Premier Lig'de yeniden boy gösterecek.

Juventus'tan ayrılık kararı alarak sürpriz bir hamleyle Manchester United'a dönen Portekizli yıldıza Ole Gunnar Solskjaer'in ilk ne zaman görev vereceği merak ediliyor.

36 yaşındaki yıldız, milli aranın ardından Manchester United forması giymek için gün sayıyor.

Ronaldo, Newcastle United karşısında forma giyecek mi?

Manchester Evening News'in haberine göre; Kırmızı Şeytanlar'ın yeni yıldızı, hocası Ole Gunnar Solskjaer'e 12 yılın ardından Old Trafford'da boy göstermeye hazır olduğunu bildirdi.

Salı gününden bu yana Manchester United ile antrenmanlara yapan Ronaldo, Newcastle United karşısında forma giymeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Portekiz ile Dünya Kupası elemelerinde mücadele veren 36 yaşındaki yıldız milli takımdaki gol sayısını 111'e çıkardı.

Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman?

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester United evinde Newcastle United'ı konuk edecek.

11 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.

Manchester United - Newcastle United maçı hangi kanalda?

Cristiano Ronaldo'nun Old Trafford'a dönüşünün ilk anlarına sahne olacak karşılaşma S Sport + kanalından naklen yayınlanacak.

Manchester United'ı ne bekliyor?

Premier Lig'de 4. haftada Newcastle United ile karşılaşacak olan Kırmızı Şeytanlar, 19 Eylül'de West Ham'a konuk olacak.

14 Eylül'de Young Boys'a karşı Şampiyonlar Ligi mücadelesi verecek Manchester United ardından ligde 25 Eylül'de Aston Villa ile yüzleşecek.

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