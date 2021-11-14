Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın başına Zinedine Zidane’ın geçmesini istiyor

Solskjaer’in Manchester United’ın koltuğu sallanmaya devam ederken, teknik direktör adaylarıyla ilgili haberlerin de ardı arkası kesilmiyor.

Norveçli teknik adamdan görevi devralması muhtemel isimler arasında Mauricio Pochettino, Brendan Rodgers, Erik ten Hag gibi başarılı teknik direktörler yer almıştı.

Ronaldo'nun talebi

The Times’ın haberine göre ise; Kırmızı Şeytanlar teknik direktör arayışında rotayı Zinedine Zidane’a çevirdi. Takımın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun yönetimle bir görüşme gerçekleştirerek Zidane’ın gelişine yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Zidane geçmişte verdiği bir röportajda Premier Lig’de çalışmayı düşünmediğini dile getirmişti. Ancak Manchester United yönetimi, Real Madrid’den öğrencileri Ronaldo ve Raphael Varane’ın Fransız çalıştırıcıyı ikna edebileceğine inanıyor.

Avrupa'nın zirvesinden inmediler

Ronaldo-Zidane ortaklığı, Real Madrid’e üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu getirmişti. 2016’da Rafa Benitez’in yerine göreve gelen Zidane, üçlemenin ardından görevi bırakmıştı. Aynı yaz Ronaldo da Real Madrid’den ayrılarak Juventus’un yolunu tutmuştu.

2019-2021 yılları arasında yeniden Real Madrid’i çalıştıran Zidane, Ronaldo’nun yokluğunda bu kez Şampiyonlar Ligi kupasının uzağında kaldı.

Zidane'ı övmüştü

Ronaldo, 2019 yılında verdiği bir röportajda Zidane’ın üzerindeki etkisinden şu sözlerle bahsetmişti:

“Bir oyuncu ihtiyaç duyduğu özgüvenin kaynağı sadece kendisi değil, aynı zamanda takım arkadaşları ve teknik direktörüdür.”

“Oyuncu grubunun önemli bir parçası olduğunu hissetmeniz önemli. Zidane bana kendimi özel hissettirdi.”

“Bana çok yardımcı oldu. Ona zaten büyük saygı duyuyordum, ama birlikte çalışınca hayranlığım bir kat daha arttı.”