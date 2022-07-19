Kırmızı Şeytanların patronu, Portekizli yıldızın hiçbir yere gitmeyeceğinden emin.

Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da iki yıl daha kalabileceğini söylerken 37 yaşındaki oyuncunun Chelsea, Bayern Münih, Sporting ve Atletico Madrid ile transfer iddiaları devam ediyor.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde eski kulübüne dönen Portekizli yıldızın bu yaz Kırmızı Şeytanlardan ayrılmak istediği söyleniyor.

Manchester United'ın yeni menajeri Erik ten Hag ise beş Ballon d'Or sahibi oyuncunun kontratını uzatabileceğini ileri sürüyor.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kalacak mı?

Cristiano Ronaldo, 2021'de imzaladığı sözleşmenin son yılına giriyor ancak Ten Hag, ESPN'e oyuncunun sözleşmesinin uzatılabileceğini söyledi.

"Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin bitimine sadece bir yıl kaldı. Bu yaz kalırsa ona yalnızca bir yıl sahip olacağını bilmek zor olacak mı?" sorusunu Ten Hag, "Bu konuda da bir seçeneğimiz [sözleşme uzatma] olduğunu biliyorum, değil mi?" şeklinde yanıtladı.

"Yani Cristiano Ronaldo bu sezondan sonra da kalabilir mi?" sorusuna ise Ten Hag şu yanıtı verdi: "Evet kalabilir. Ancak dürüst olmak gerekirse burada üç yıllık sözleşme imzaladım ama futbol kısa vadeli. Mutlaka kazanmalısınız o yüzden ileriyi çok düşünmüyorum."

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın sistemine uyacak mı?

Cristiano Ronaldo is putting in that work 💪



📸 @Cristiano pic.twitter.com/NrANKvrNeN — GOAL (@goal) July 14, 2022

Geçen sezon 24 gol kaydetmesine rağmen Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a liderlik etmek için doğru oyuncu olup olmadığı konusunda soru işaretleri var.

Ancak Ten Hag, 37 yaşındaki oyuncunun sistemine uyum sağlayacağı konusunda şüphesiz: "Bence Cristiano bunu yapabilir."

"Kariyerinde her şeyi kanıtladı. Benim taleplerim belli, oynamak istediğimiz oyun belli. En iyi oyuncu size katkıda bulunabilir ve şüphesiz Cristiano Ronaldo kadromuzdaki en iyi oyuncu."

"Oyuncular oynama şeklinizi belirler. Özellikle bir takım adına son derece önemli gol atan oyuncular. Ekibinizi onların etrafında kuruyorsunuz."

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