Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılmayı düşünebilir

Premier Lig'de geride kalan 11 maç sonunda lider Chelsea'nin dokuz puan gerisine düşen Manchester United'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılabilir.

İngiliz basınından Express'e göre Portekizli yıldız takımının Şampiyonlar Ligi bileti alamaması halinde ikinci United dönemini tek sezonla sınırlı tutabilir.

Takımının ligi ilk dört dışında bitirmesi halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nin uzağında kalacak olmasından ötürü bu kararı değerlendirmeye alan Ronaldo, Premier Lig'de sezona sekiz maçta dört golle başlamıştı. Devler Ligi'nde de oldukça etkili bir sezon geçiren 36 yaşındaki yıldız, oynadığı dört maçta beş gol attı.

City'den de teklif almıştı

Manchester United'a dönmeden önce bir numaralı transfer hedefi Harry Kane'i kadrosuna katamayan Manchester City'den de teklif alan Ronaldo, City'nin teklifine sıcak baksa da son anda devreye giren United, efsane oyuncuyu yeniden Old Trafford'a getirmeyi başarmıştı.

Ronaldo'nun dönüşü United taraftarları arasında da büyük heyecana sahne olmuştu.

Manchester United'a tatil yapmaya değil ilk döneminde olduğu gibi kupalar kazanmak için geldiğini söyleyen Ronaldo, takımının bu hedeflerin uzağında kalacağını hissetmesi halinde ayrılmayı tercih edebilir.

Portekizli efsane 2014-2015 sezonundan bu yana oynadığı bütün sezonlarda en az bir kez kupa sevinci yaşamayı başarmıştı.

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