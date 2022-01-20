Cristiano Ronaldo, Manchester United antrenmanının ardından taraftarın isteğini kırmadı

Manchester United'ın 36 yaşındaki yıldızı, Çarşamba günü oynanan karşılaşmada oyundan alındığı için mutsuz görünüyordu ancak Perşembe günü antrenmandan samimi bir şekilde ayrıldı.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de dün Brentford deplasmanına konuk olurken karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldılar.

Manchester United için işler yolunda gitti ve galip geldi ancak karşılaşmanın 71. dakikasında oyundan alınan Cristiano Ronaldo mutsuz görünüyordu.

Cristiano Ronaldo, Brentford maçının ardından gerçekleşen antrenmanda nasıldı?

The Sun'ın haberine göre; Çarşamba günü Brentford deplasmanında mutsuz görünen Cristiano Ronaldo, Perşembe günü gerçekleşen antrenmanın ardından ortamdaki buzları eritti.

Öyle ki Portekizli yıldız, antrenman çıkışı kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen taraftarı kırmadı.

Aston Martin DBX 4x4 aracıyla antrenmandan ayrılan 36 yaşındaki oyuncu, kendisini durduran taraftar ile birlikte bir 'selfie' çektirdi.

Cristiano Ronaldo bu görüntüleri mutsuz olduğu iddia edilen karşılaşmanın ardından 24 saatten kısa bir sürede verdi.

Brentford deplasmanında neler yaşandı?

Manchester United'ın Brentford karşısında aldığı galibiyet, çarşamba gecesi Cristiano Ronaldo'nun öfkesini yatıştırmaya yetmedi. Çünkü United'ın yıldızı, 3-1 biten maçın sonlarına doğru oyundan çıkarılmasına öfkeyle tepki verdi.

Anthony Elanga, Mason Greenwood ve Marcus Rashford'un golleri, United'ın Brentford'ı Community Stadyumu'nda mağlup etmesine yeterli oldu ve Kırmızı Şeytanlar, ligde iki maç sonra kazanmayı başardı.

Ancak Ronaldo, Ralf Rangnick'in onu oyundan çıkarma kararından memnun değildi ve duygularını yedek kulübesinde açıkça belli etti.

Cristiano Ronaldo ne söyledi?

Portekizli forvet, kalçasındaki bir sorun nedeniyle 3 Ocak'tan beri forma giymemişti.

İki maçın ardından takıma dönen Ronaldo, Brentford maçına ilk 11'de başladı fakat skor üretemedi.

Greenwood 62. dakikada United'ı 2-0 öne geçirdikten dokuz dakika sonra geçici menajer Rangnick, tecrübeli futbolcuyu oyundan çıkarmayı ve savunmasını güçlendirmek için Harry Maguire'ı sahaya sürmeyi tercih etti.

Ancak bu karar, Ronaldo'nun hiç hoşuna gitmedi.

Portekizli süperstar, önce sahadan çıkarken, "Neden ben? Neden ben... Neden beni çıkarasın ki?" diyerek mırıldandı. Daha sonra ise yedek kulübesinde montunu yere fırlattı.

Ralf Rangnick ne söyledi?

Manchester United'ın menajeri Ralf Rangnick, maçın ardından BT Sport'a verdiği demeçte Ronaldo'nun oyundan çıkarılmasını ve yıldız oyuncunun tepkisini şu sözlerle yorumladı:

"Tepkisi normal. Çünkü o bir forvet ve gol atmak istiyor, ancak küçük bir sakatlıktan döndü ve yakın zamanda başka bir maçımızın da olduğunu hatırlamak önemliydi.

"Fark ettiğim tek tepki bana, 'neden ben?' diye sormasıydı. Ben de ona, takımın yararına bir karar almam gerektiğini söyledim.

"Oyundan çıktıktan sonra bana sarılmasını beklemiyordum. Cristiano ile hiçbir sorunum yok, sakatlıktan döndü ve bir buçuk hafta antrenman yapmadı. Neden yedek kulübesindeki oyunculardan yararlanmayayım?"

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