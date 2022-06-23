Bir çalışanının kullandığı Portekizli yıldızın lüks aracı, geçtiğimiz günlerde bir eve çarparak kullanılamaz hale gelmişti.

Cristiano Ronaldo, Bugatti'sinin çarptığı evin sahibine bir söz verdi ve tüm masrafları karşılamayı kabul etti.

Ünlü futbolcunun, lüks otomobil koleksiyonunun en değerli parçalarından biri olan Bugatti, bir kır evinin dış cephesindeki duvara çarptı.

Aracın içinde Portekizli yıldız yoktu ve arabayı Cristiano Ronaldo'nun bir çalışanı kullanıyordu.

Cristiano Ronaldo ne sözü verdi?

AS'ta yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun aracının çarptığı mülkün sahibi kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mülk sahibi, Cristiano Ronaldo'nun evde oluşan tüm masrafları ödemeye söz verdiğini söyledi: "Onun öldüğünü sandım. Daha sonra korkudan titrediğini gördüm."

"Kapının açılması için uzun süre bekledik ve içinde çok kibar bir erkek ve kadınla karşılaştım. Ronaldo adına Bugatti'nin neden olduğu tüm hasarı ödemeye söz verdiler. Her şeyi yaptırmamı ve faturaları saklamamı söylediler."

Mülk sahibi hasarı gidermek için sözleşmeli olduğu sigortayla iletişime geçecek ve herhangi bir dava sürecine girmeden Cristiano Ronaldo'nun sözünü tutmasını bekleyecek.

El dueño de la casa afectada acudió a la mansión donde veranea el futbolista portugués. https://t.co/G2Z885Sf8E — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) June 22, 2022

Bugatti’nin fiyatı ne kadar?

Cristiano Ronaldo’nun 20 milyon euro’yu (366.580.000,00 TL) bulan lüks bir araba koleksiyonu var.

Kaza yapan Bugatti’sinin fiyatı ise yaklaşık 2 milyon euro (37 milyon TL) değerinde.

Portekizli yıldız geçen yıl, 10 adet üretilen Bugatti Centodieci marka aracı da koleksiyonuna eklemişti.

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