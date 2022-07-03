Cristiano Ronaldo lüks araba koleksiyonunun değerini 33 saatte kazanıyor

Portekizli yıldızın dev araba koleksiyonunun fiyatını karşılayabilmek için yalnızca 33 saate ihtiyacı var.

Cristiano Ronaldo, 22 maça çıkmasının ardından lüks zevkinin değerini çıkarsa da Lionel Messi'nin koleksiyonunu yakalayamıyor.

37 yaşındaki yıldızın 463 milyon takipçili Instagram hesabına bakarsanız lüks arabalarıyla yaptığı paylaşımlara sıkça rastlarsınız. Arabalar, Portekizli oyuncunun vazgeçilmez oyuncakları ve koleksiyonunun değerinin 18 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Peki Cristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlin'i kazanmak için kaç maça çıkması gerekiyor? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Cristiano Ronaldo araba koleksiyonunun değerini kaç maçta kazanıyor?

Cristiano Ronaldo, 18 milyon sterlin değerindeki koleksiyonunu 48 saatten az bir sürede yeniden oluşturabilir.

Bill Plant Driving School'un hesaplamalarına göre, Portekizli yıldızın bu fiyatı kazanması için yaklaşık 22 maça çıkması gerekiyor. Bu da 33 saatlik bir zamana tekabül ediyor.

Cristiano Ronaldo, 2021/22 sezonunda Manchester United'da oynadığı her dakika 8.900 sterlin kazandı.

Lionel Messi'nin araba koleksiyonunun değeri ne kadar?

Cristiano Ronaldo, yaklaşık 22 maça çıkmasının ardından 18.064.666 sterlin'lik araba koleksiyonunun değerini kazansa da Lionel Messi'nin koleksiyonunu yakalayamıyor.

Futbolcular arasında en pahalı koleksiyona sahip olan Arjantinli yıldızın arabalarının değerinin 28.169.068 sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Neymar'ın koleksiyonu 11.790.864 sterlin iken Benzema'nın 7.897.900 sterlin.

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