Cristiano Ronaldo, prestijli ödülün 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen halk oylamasında “Tüm Zamanların Ballon d'Or'u” seçildi. Al Nassr forveti, uzun yıllardır rakibi olan Lionel Messi'yi geride bırakarak bu sembolik unvanı kazandı. Taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United formasıyla 2008'de kazandığı Ballon d'Or'u en çok öne çıkan zafer olarak seçti.

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Ronaldo, en büyük Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu

Ronaldo, ‘Tüm Zamanların Ballon d'Or'u’ seçilerek efsanevi kariyerine bir başarı daha ekledi. 41 yaşındaki futbolcu, prestijli bireysel ödülün 70. yıl dönümünü kutlamak için verilen bu sembolik ödülü kazandı.

Ödül, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerin en büyük kazananı seçmesine imkân tanıyan halk oylamasıyla belirlendi. Ronaldo'nun zaferi, spor tarihinin en ikonik isimlerinden biri olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı. Beş kez Ballon d'Or kazanan futbolcu, özellikle 2008'deki olağanüstü zaferiyle takdir edildi.

Portekizli yıldız ödülü taraftarlara adadı

Bu özel ödülün ardından Al Nassr forveti, minnettarlığını ifade etmek için sosyal medyayı kullandı. Son ödülünü kazanmasında taraftarların oynadığı önemli rolü özellikle vurguladı.

Tecrübeli hücum oyuncusu, bu dönüm noktasını kutlamak için Instagram hesabından içten bir mesaj paylaştı. Dünyanın dört bir yanındaki geniş taraftar kitlesinin de bu tarihî ana ortak olmasını istedi.

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Ronaldo, “Futbol taraftarlara aittir!” diye yazdı. “Dünyanın dört bir yanındaki tüm taraftarlara teşekkür ederim. Tüm Zamanların Ballon d'Or'u ödülü sizin de.”

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Halk oylamasında Messi'yi geride bıraktı

Ronaldo, halk oylamasında uzun yıllardır rakibi olan Messi'yi geride bırakarak tüm zamanların kazananı seçildi. İkili, on yılı aşkın süredir Ballon d'Or'a damga vurarak futbol tarihinin en ünlü bireysel rekabetini yarattı.

Oy kullananlar, sonunda Ronaldo'nun 2008'deki performansını Messi'nin 2012'deki tarihî Ballon d'Or zaferine tercih etti. Ronaldo, 2008 sezonunda Manchester United'ı muhteşem bir Premier League ve Şampiyonlar Ligi dublesine taşıdı.

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Odak noktası Suudi Arabistan'daki başarı

Bu sembolik zaferin ardından Ronaldo, dikkatini yeniden Al Nassr'daki görevlerine çevirecek. Forvet oyuncusu, kariyerinin son dönemine girmiş olmasına rağmen Suudi Arabistan Pro Ligi'nde üst düzey performans sergilemeyi sürdürüyor. Futbolu bırakmaya karar vermeden önce takımının kupa koleksiyonuna yenilerini ekleme ve 1.000 gol barajına ulaşma hedeflerini koruyor.