Cristiano Ronaldo: Lionel Messi ile aramızdaki rekabet bizi daha iyi oyuncu yaptı

Ronaldo, Messi ile sürekli rekabet halinde bulunduğunu ve bunun şu anki durumuna büyük yardımı olduğunu açıkladı.

'un yıldız oyuncusu , 'yle yıllarca rakip olarak oynamalarının birbirlerine iyi geldiğini söyledi.

France Football' a konuşan Portekizli yıldız, Messi ile aralarındaki rekabet hakkında, "Birçok insan birbirimizi beslediğimizi ve İspanya'da birlikte oynamanın bizi daha iyi hâle getirdiğini söyledi. Bu kesinlikle doğru. Aramızda sağlıklı bir rekabet vardı. Kulüplerimizin sembolüydük" ifadelerini kullandı.

"Hakkınızda övgü dolu konuşulması her zaman güzeldir," diyen Ronaldo, "En iyi oyuncu ya da harika bir oyuncu olduğumun söylenmesi çok güzel. Şu an hakkımda söylenen her şeyi dikkate alıyorum. Ama her şey bittiğinde, bir gün kariyerim sona erdiğinde, hiçbiri umrumda olmayacak; çünkü her şeyden kopacağım" yorumunu yaptı.

Antrenmanlara verdiği büyük önemle de tanınan Ronaldo, bu konuda yaptığı açıklamada ise, "Her şeyden önce yetenekli olmaya ihtiyacınız vardır, yoksa fazla bir şey elde edemezsiniz. Ancak hiçbir yetenek, beraberinde sıkı bir çalışma olmadan işe yaramaz. Sıkı çalışma kültürü olmadan bugün olduğum yere asla gelemezdim" şeklinde konuştu.