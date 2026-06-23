Cristiano Ronaldo, kendisini eleştirenlere sesleniyor ve Portekiz - Özbekistan maçının ardından kameraya iki çok net kelime haykırıyor

Portekiz - Özbekistan (5-0) maçının son düdüğünün hemen ardından yaptığı açıklamalara inanacak olursak, Cristiano Ronaldo tamamen geri döndüğünü düşünüyor. 41 yaşındaki forvet iki gol atarak Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

Ronaldo’nun skora adını yazdırması çok uzun sürmedi; zira 6. dakikada 1-0’lık golün mimarı oldu. Böylece, tarihte altı farklı Dünya Kupası’nda gol atan ilk oyuncu oldu. Daha sonra 3-0’lık skoru da o belirledi ve bir hat-trick yapmak için büyük çaba sarf etti, ancak bunu başaramadı.

Yine de son derece memnun bir şekilde geriye bakıyor, çünkü maçın bitiş düdüğünün hemen ardından kamerayı eline aldı ve “I’m back, I’m back!” diye bağırdı.

Muhtemelen bu, eleştirenlere de bir nevi yanıt niteliğindeydi. Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi diğer dünya yıldızları Dünya Kupası’nda hemen performans gösterirken, Ronaldo’nun DR Kongo’ya karşı oynadığı ilk maç (1-1) tam bir felaketle sonuçlanmıştı. Ancak şimdi Özbekistan karşısında yine de muhteşem bir cevap verdi.

NOS stüdyosunda Ronaldo’nun sözlerine yanıt veren Ronald de Boer, “Bu, son birkaç günün onu etkilediği anlamına geliyor,” dedi. “Hatta dört gol bile atabilirdi, ama tabii ki bu onun için güzel bir başlangıç.”

“Umarım bu performansı daha uzun süre devam eder,” diyor De Boer. “Bence zihniyeti de takıma ilham veriyor,” diye ekliyor Khalid Boulahrouz. “Takımı yine peşinden sürüklüyor, aslında takım arkadaşları onu aramaya biraz mecbur kalıyor.”

Portekiz, iki grup maçı sonunda dört puanda bulunuyor; bu da son maçın Ronaldo ve takım arkadaşları için kritik öneme sahip olabileceği anlamına geliyor. İlk maçını kazanan ve bu gece geç saatlerde DR Kongo ile karşılaşacak olan Kolombiya, Portekiz’in rakibi olacak.