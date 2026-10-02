"Bu, milli takım kariyeri maçtan bir gün önce yaşanan olayların ardından muhtemelen sona eren bir adama yönelik basitçe bir saygı duruşuydu. Bu yüzden ona bir kez daha saygımı göstermek istedim", dedi 23 yaşındaki oyuncu, Portekiz'e karşı alınan 4-2'lik (2-1) yenilginin ardından TV 2'ye. Bu sevincin "saygısızlıkla en ufak bir ilgisi yok. O benim en büyük idolüm."

Höjlund, Kopenhag'da 58. dakikada skoru geçici olarak 2-2'ye getiren golü attı ve ardından bu golü Ronaldo'nun ikonik "Siu" sevinciyle çılgınca kutladı. Bu durum büyük tartışmalara yol açtı ve kamuoyunda kısmen alay olarak yorumlandı. Ancak SSC Napoli'nin forveti, Mart 2025'te, o dönem hâlâ Ronaldo'lu Portekiz'e karşı attığı galibiyet golünü de CR7 sevinciyle kutladığında bu suçlamaya karşı çıkmıştı.

"Her zaman Ronaldo'nun sevincini taklit etmeyi hayal ettim, özellikle de ona karşı", demişti o dönemde: "Bu, böbürlenmek için değil, daha çok saygı göstermek için. Buna öyle denirse, ben biraz fanboy gibiyim." Belki de bu nedenle perşembe akşamı Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus ile küçük bir atışmaya girdi. Höjlund, tokalaşma sırasında onun göğsüne hafifçe vurdu ve ona son derece sert bir bakış attı.

Bu olayla ilgili olarak ilk etapta iki taraf da açıklama yapmadı. Ronaldo, Kopenhag deplasmanından bir gün önce Jesus ile yaşadığı tartışmanın ardından Selecao'nun kampından apar topar ayrılmıştı ve bu nedenle Uluslar Ligi'ndeki mücadelede forma giymedi. Böylece milli takım kariyerinin sona erdiği görülüyor. Jesus ise teknik adama göre önce milli maç döneminin geri kalanına "odaklanmak" istedi. Sonrasında bunu konuşmak için zaman olacağını söyledi.