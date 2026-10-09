Cristiano Ronaldo cuma Al-Nassr için önemli bir rol oynadı. Golcü oyuncu, Al-Diriyah karşısında perdeyi açan golü attı ve rakip sonunda 3-0 mağlup edildi. Al-Nassr, günün erken saatlerinde kalitesini gösteren Tijjani Reijnders'in formasını giydiği lider Al-Qadsiah ile şimdi puanlarını eşitledi.

Ronaldo'nun yanı sıra Iñigo Martínez, João Félix, Kingsley Coman ve Sadio Mané gibi isimlerin de ilk 11'de başladığı Al-Nassr, 23. dakikada öne geçti. Kaleci Waleed Abdullah, Coman'ın şutunda yetersiz bir kurtarış yaptı ve Ronaldo'nun dönen topuna çaresiz kaldı: 1-0.

Ronaldo golünü kendine özgü şekilde kutladı ve milli takım teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı bir anlaşmazlığın ardından milli takımdan ayrıldığı zorlu milli ara sonrası rahatlamış görünüyordu. CR7 yayımladığı kapsamlı açıklamada, kasım ayındaki milli maç döneminde forma giymeye hazır olduğunu da duyurdu.

Ronaldo için bu aynı zamanda kariyerindeki 980. gol oldu ve böylece 1000 gol gibi gerçeküstü sayıya bir adım daha yaklaştı.

İkinci gol de Portekiz imzası taşıdı. Samu Costa, João Félix'in kullandığı kornerde yerden seken kafa vuruşuyla ağları buldu.

İkinci yarıda bir gol daha geldi ve bu kez golde doğrudan bir Portekizli yer almadı. Mané'nin derinlemesine pasıyla kaçan Coman, topu Ronaldo'ya çıkarmayı tercih edebilirdi ancak vuruşunu kendisi yapıp topu köşeden ağlara gönderdi: 3-0.



